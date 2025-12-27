استكمال أعمال رصف الطرق وتطوير المحاور الرئيسية فى أسيوط

18 حجم الخط

أكد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، استمرار المحافظة في تنفيذ واستكمال أعمال الرصف والتطوير بعدد من الشوارع والمحاور الرئيسية بمختلف الأحياء والمدن، في إطار خطة شاملة تستهدف تحسين المظهر الحضاري وتيسير حركة المواطنين، لافتًا إلى أن مشروعات الطرق تمثل ركيزة أساسية من ركائز البنية التحتية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الطرق والنقل، برئاسة المهندس أحمد صلاح فخري، تواصل استكمال أعمال فرد الطبقة السطحية الإسفلتية بشارع الجلاء بحي شرق مدينة أسيوط، بطول 1000 متر وبعرض متوسط 12 مترًا، وبتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين جنيه، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الأعمال تأتي استكمالًا لما تم تنفيذه سابقًا بالشارع، حيث جرى كشط طبقات الأسفلت القديمة المتهالكة، تمهيدًا لفرد الطبقة السطحية الجديدة، بدءًا من منطقة أبراج الموالح شمالًا، مرورًا بمديرية الطب البيطري والتنظيم والإدارة، وصولًا إلى مجمع المصالح الحكومية جنوبًا بحي شرق، بما يسهم في رفع كفاءة الطريق وتحسين السيولة المرورية.

متابعة ميدانية مستمرة لمراحل التنفيذ

وأضاف أبو النصر أن الأعمال تنفذ تحت إشراف كامل من مديرية الطرق والنقل، ومن بينها المهندس شعبان عبدالمنعم، مدير المشروعات، وبواسطة وحدة مشروع الرصف بالمحافظة، مع التأكيد على المتابعة الميدانية المستمرة لمراحل التنفيذ، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير المعتمدة، حفاظًا على جودة الأعمال واستدامتها.

وشدد محافظ أسيوط على أن استكمال أعمال الرصف يأتي في إطار جهود الدولة ومحافظة أسيوط المتواصلة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البنية التحتية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير المدن والمراكز، وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات، خاصة مشروعات الرصف والإنارة وتطوير الشوارع والمرافق العامة، بما يحقق بيئة حضارية آمنة ويسهم في دعم مسارات التنمية وجذب الاستثمارات.

