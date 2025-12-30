الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
محافظ أسيوط: 179 مليون جنيه لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق خلال 2025

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن قطاع الطرق والنقل يُعد أحد الركائز الأساسية للتنمية الشاملة، لما له من دور محوري في تسهيل حركة المواطنين، ودعم النشاط الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع شهد خلال عام 2025 طفرة ملحوظة في معدلات الإنشاء والتطوير، في إطار توجيهات القيادة السياسية وتنفيذًا لرؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن الدولة أولت اهتمامًا خاصًا بقطاع الطرق والنقل خلال السنوات الأخيرة، باعتباره شريان التنمية ومحركًا رئيسيًا للاقتصاد، حيث يسهم في تقليل زمن وتكلفة نقل البضائع، ويعزز القدرة التنافسية للأسواق، ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار، مؤكدًا أن المحافظة شهدت تنفيذ مشروعات نوعية وغير مسبوقة في هذا القطاع.

وأشار محافظ أسيوط إلى تلقيه تقريرًا من المهندس أحمد صلاح فخري، مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة أسيوط، تضمن أبرز الأعمال المنفذة خلال عام 2025، وفي مقدمتها إنشاء ورصف طريق دير القصير شرق النيل، من محور ديروط حتى قرية القصير، بطول 5 كيلومترات وعرض متوسط 8 أمتار، وبتكلفة 30 مليون جنيه.

وأضاف أن تنفيذ هذا الطريق تطلب شق الصخور بين الجبال لربط قرى شرق النيل بمركزي القوصية وديروط، ما أسهم في فتح شريان حياة جديد لتلك المناطق، وتسهيل حركة الانتقال والنقل، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح محافظ أسيوط أن عام 2025 شهد إعادة رصف عدد كبير من الطرق الحيوية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، من بينها إعادة رصف طريق موشا – ريفا بطول 8.5 كم وعرض 15 مترًا، وطريق قرقارص من طريق أسيوط – سوهاج الزراعي بطول 2.5 كم وعرض 6 أمتار، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 38 مليون جنيه في نطاق مركز أسيوط.

وفي مركز أبنوب، تم إعادة رصف شارع الجمهورية من ملف مركز الشرطة حتى منطقة المسح بطول 2.5 كم وعرض 12 مترًا، إلى جانب رصف شارع العقولة من طريق أبنوب – المعابدة حتى مستودع البوتاجاز بطول 1.85 كم وعرض 8 أمتار، باعتماد مالي بلغ 28 مليون جنيه.

رصف شوارع حي غرب أسيوط 

وأضاف المحافظ أن حي غرب أسيوط شهد إعادة رصف شارع 26 يوليو من عمارة ساويرس حتى المجاهدين بطول 0.7 كم وعرض 14 مترًا، وإعادة رصف منطقة الجامع الكبير وشارع زين الدين الشريف بطول 1 كم وعرض 8 أمتار، بتكلفة إجمالية 7.5 مليون جنيه، فضلًا عن إعادة رصف شارع ترعة عبد الله بمنطقة المعلمين بطول 1 كم وعرض 34 مترًا، بتكلفة بلغت 21 مليون جنيه.

وفي مركز صدفا، تم إعادة رصف طريق ترعة الدوير من مزرعة أحمد شاكر حتى قرية الدوير بطول 2.4 كم وعرض 6 أمتار، بالإضافة إلى إعادة رصف شارع الجمهورية بطول 1.35 كم وعرض 8 أمتار، بتكلفة إجمالية 12 مليون جنيه.

استكمال أعمال رصف الطرق وتطوير المحاور الرئيسية فى أسيوط

محافظ أسيوط يكرم المهندس حسن يونس تقديرًا لإسهاماته في تطوير ميادين المدينة

وأكد محافظ أسيوط أن مركز البداري شهد تنفيذ أعمال إعادة رصف طريق كوبري الكوم الأحمر – الشيخ أحمد بطول 7.5 كم وعرض 6 أمتار، إلى جانب رصف شوارع داخلية بطول 2 كم، باعتماد مالي بلغ 30 مليون جنيه، فضلًا عن رصف حارات متفرقة ببلاط الإنترلوك بطول 5.5 كم وعرض 5 أمتار، بتكلفة إجمالية 7.5 مليون جنيه.

واختتم اللواء دكتور هشام أبو النصر تصريحاته بالتأكيد على أن أعمال إنشاء ورصف وتمهيد الطرق بالمحافظة تسير وفق الخطة الزمنية المحددة، وبمتابعة ميدانية مستمرة، لضمان تحقيق أعلى معدلات الجودة، وتسهيل الحركة المرورية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يواكب جهود الدولة لبناء بنية تحتية قوية تليق بالجمهورية الجديدة.

