إقامة ممشى سياحي على النيل بساحل سليم في أسيوط

إقامة ممشى سياحي
إقامة ممشى سياحي على كورنيش النيل بساحل سليم،فيتو

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن خطة المحافظة لإنشاء ممشى سياحي بمركز ساحل سليم، ليكون متنفسًا حضاريًا يليق بالأهالي ويوفر فرصًا اقتصادية واستثمارية جديدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضمن جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد محافظ أسيوط حرص المحافظة على تكثيف العمل وتوحيد الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتطوير مستوى الخدمات في جميع المراكز والأحياء.

معاينة الموقع المقترح للممشى السياحي بساحل سليم 

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم، قامت بالتنسيق مع لجنة مختصة لمعاينة الموقع المقترح للممشى، بمشاركة عبد اللطيف عبدالمنعم رئيس المركز، والمهندس ناجح عادل إبراهيم والمهندسة إنعام جودة من إدارة حماية النيل، وذلك تمهيدًا لإعداد الدراسات الفنية والهندسية اللازمة لبدء التنفيذ.

تعزيز الأنشطة السياحية وإتاحة فرص استثمارية للمشروعات الصغيرة

وأشار أبو النصر إلى أن المشروع يأتي في إطار خطة شاملة للاستفادة من مقومات أسيوط الطبيعية والسياحية، وعلى رأسها نهر النيل، موضحًا أن الممشى الجديد سيعزز من الأنشطة السياحية ويتيح فرصًا استثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن كونه متنفسًا حضاريًا يسهم في رفع جودة الحياة للمواطنين.

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير الممشى السياحي وكورنيش الترعة الإبراهيمية

انطلاق حملة للتسوية ووضع بلدورات وانترلوك لشارع داير ساحل سليم أسيوط

وشدد محافظ أسيوط على أن جميع المشروعات التنموية بالمحافظة يتم تنفيذها وفق لاحتياجات الأهالي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين مستوى المعيشة والخدمات في مختلف القرى والمراكز.

