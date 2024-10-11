رئيس أبوتيج بأسيوط يتابع أعمال تطوير حديقة ناصر وسور كورنيش النيل (صور)

كلف اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، رئيس مركز أبوتيج بمتابعة أعمال تطوير حديقة ناصر وسور كورنيش النيل بمدينة أبوتيج أولًا بأول.

ولفت إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين المستوى العام للنظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة وللمشروعات التابعة للمحافظة وفقًا للإمكانات المتاحة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.

استمرار أعمال التطوير بحديقة ناصر وسور الكورنيش بمدينة أبوتيج

وأوضح المحافظ، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج برئاسة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة أبوتيج قد واصلت أعمال التطوير بحديقة ناصر وسور الكورنيش بمدينة أبوتيج الجاري تنفيذها لتكون متنفسًا ترفيهيًا للمواطنين بالشكل اللائق وتعود إلى سابق عهدها فضلًا عن تكثيف أعمال النظافة بالمركز.

وتابع الأعمال رئيس المركز يرافقه نفيسة عبد السلام مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة، وأشرف طنطاوي وطلعت بدوي نائبا رئيس المركز، وبحضور أحمد حربي مدير حديقة ناصر وبمشاركة مؤمن جابر مدير الإشغالات ومسئولي النظافة بالمركز، موجهًا بمواصلة تلك الأعمال واستكمال التطوير والعمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بكافة الطرق الممكنة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز ومدينة أبوتيج.



وكان محافظ أسيوط قد وجه ـ في وقت سابق ـ بالعمل على استغلال المساحات غير المستغلة والاستفادة من الإمكانات المتاحة وتنمية الموارد بحديقة ناصر بأبوتيج وتوفير كافة سبل الراحة والبرامج الترفيهية لزوار الحديقة وذلك خلال جولته التفقدية للحديقة للاطمئنان على تقديم الخدمات للزائرين والمترددين ومدى انتظام سير الأعمال على أرض الواقع ضمن المتابعة الميدانية المستمرة لكافة القطاعات بالمحافظة.