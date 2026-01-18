الأحد 18 يناير 2026
بالأسماء، نتيجة انتخابات نقابة المحامين الفرعية بشمال وجنوب أسيوط

انتخابات نقابة المحامين
انتخابات نقابة المحامين بأسيوط، فيتو
أسفرت انتخابات مجلس نقابة المحامين بمحافظة أسيوط، بشقيها الشمالي والجنوبي، عن اختيار مجالس جديدة تمثل مختلف المراكز، وذلك في أجواء اتسمت بالالتزام والإقبال من أعضاء الجمعية العمومية.

 

نتيجة نقابة المحامين بشمال أسيوط

 

جاءت نتائج انتخابات مجلس نقابة محامي شمال أسيوط عقب الانتهاء من أعمال الفرز على النحو التالي:

الأستاذ محمد كمال الجاحر – نقيب محامي شمال أسيوط

الأستاذ محسن صلاح دردير – عضو المجلس عن مركز منفلوط

الأستاذ محمود مصطفى عبد الجابر – عضو المجلس عن الشباب

الأستاذ أحمد شحاته سيد – عضو المجلس عن مركز القوصية

الأستاذ مصطفى رمضان – عضو المجلس عن مركز القوصية

الأستاذ حسن إبراهيم سلطان – عضو المجلس عن مركز ديروط

الأستاذ مصطفى عبد الرحمن – عضو المجلس عن مركز أسيوط

الأستاذ عرفان عبد المولى – عضو المجلس عن مركز أبنوب

الأستاذ محمد سيف الإسلام – عضو المجلس عن مركز الفتح

 

اختيار مجلس نقابة المحامين جنوب أسيوط

 

كما أعلنت لجنة الفرز نتيجة انتخابات مجلس نقابة المحامين جنوب أسيوط عن فوز:

الأستاذ أحمد محمود البدراوي – نقيب محامي جنوب أسيوط

وعضوية كل من:

الأستاذ بكر عبدالعزيز

الأستاذ إبراهيم شلبي

الأستاذ أحمد الشويخ

الأستاذ حسن قرشي

الأستاذ مصطفى أبوغدير

الأستاذ شريف أبوالمجد

الأستاذ محمد ماهر

الأستاذ سيف الدين سامي

طارق عبد العظيم نقيبًا لـ"فرعية المحامين" ببني سويف

زحام شديد بانتخابات نقابة المحامين في أسيوط (صور)

ويباشر المجلسان مهامهما النقابية وفقًا لاختصاصاتهما، بما يحقق تنظيم العمل النقابي وخدمة المحامين بمختلف مراكز محافظة أسيوط.

وجرت الانتخابات وسط استعدادات تنظيمية مكثفة من جانب النقابة العامة والنقابات الفرعية، من حيث اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتيسير عملية التصويت داخل اللجان، وضمان حسن سير العملية الانتخابية في أجواء من الانضباط والحياد، مع توفير التسهيلات الكاملة للمحامين المشاركين في التصويت.

وشملت هذه المرحلة انتخابات نقابات “الأقصر وقنا وسوهاج وشمال وجنوب أسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والوادي الجديد والبحر الأحمر، إلى جانب كفر الشيخ والمنوفية وبورسعيد والإسماعيلية ودمياط وشمال وجنوب سيناء، فضلًا عن شمال وجنوب القليوبية”.

 

الجريدة الرسمية