زحام شديد بانتخابات نقابة المحامين في أسيوط (صور)

شهدت انتخابات نقابة المحامين الفرعية بمحافظة أسيوط، زحاما شديدا وتزايد في الإقبال في الساعة الأخيرة قبل إغلاق صناديق الاقتراع للتصويت في النقابات الفرعية للمحامين (شمال وجنوب). 

وتوافد المئات من المحامين من أعضاء الجمعية العمومية على صناديق الاقتراع بالانتخابات بكثافة لاختيار ممثليهم للدورة النقابية الجديدة، وسط أجواء ديمقراطية وإشراف قضائي كامل من هيئة النيابة الإدارية.

 15,000 محامٍ مقيدين بجداول الجمعية العمومية بأسيوط

و​أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بأسيوط أن إجمالي من لهم حق التصويت في المحافظة يبلغ نحو 15,000 محامٍ مقيدين بجداول الجمعية العمومية (شمال وجنوب أسيوط)،و تم تخصيص 13 لجنة فرعية موزعة  فى ​7 لجان لفرعية جنوب أسيوط وتضم مراكز (أبوتيج، صدفا، الغنايم، ساحل سليم، والبداري) بالإضافة إلى مدينة أسيوط ​6 لجان فرعية شمال أسيوط وتضم مراكز (منفلوط، القوصية، ديروط، أبنوب، والفتح).

إقبال على انتخابات نقابة المحامين بالفيوم في منتصف اليوم (صور)

نقيب المحامين: ملتزمون بتوفير كافة الضمانات لإجراء العملية الانتخابية في الفرعيات


أكثر من 10 مرشحين يتنافسون على مقاعد  الشباب

و​تشهد الانتخابات بأسيوط منافسة قوية هذا العام، حيث بلغ إجمالي عدد المرشحين  في محافظة أسيوط ​على مقعد النقيب يتنافس 4 مرشحون يمثلون كبار نقابيي المحافظة في فرعي الشمال والجنوب و​على مقعد الشباب تشهد هذه الدورة إقبالًا كبيرًا من الوجوه الشابة بوجود أكثر من 10 مرشحين يتنافسون على مقاعد  الشباب وقد ​بدأت عملية التصويت في تمام الساعة 9:00 صباحًا وتستمر حتى الساعة 5:00 مساء.

وتُجرى الانتخابات وسط استعدادات تنظيمية مكثفة من جانب النقابة العامة والنقابات الفرعية، حيث جرى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتيسير عملية التصويت داخل اللجان، وضمان حسن سير العملية الانتخابية في أجواء من الانضباط والحياد، مع توفير التسهيلات الكاملة للمحامين المشاركين في التصويت.

وتشمل هذه المرحلة انتخابات نقابات “الأقصر وقنا وسوهاج وشمال وجنوب أسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والوادي الجديد والبحر الأحمر، إلى جانب كفر الشيخ والمنوفية وبورسعيد والإسماعيلية ودمياط وشمال وجنوب سيناء، فضلًا عن شمال وجنوب القليوبية”.

