تكثيفات أمنية أمام بوابات لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بأسيوط (فيديو)

السبت 17 يناير 2026
أولياء الأمور يصطحبون
كثفت قوات الشرطة من تواجدها بمحيط لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط لمنع أي محاولات للغش، وذلك في أول أيام انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام  2025 / 2026 فيما حرص أولياء الأمور على توصيل ذويهم من الطلاب حتى أبواب اللجان. 

ويؤدي 83 ألف طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط اليوم السبت امتحاني مادتي اللغة الانجليزية والهندسة في أول أيام الامتحانات وسط إجراءات تأمينية مشددة على اللجان لمنع الغش. 

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط أعلنت انتهاء استعداداتها لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، والتي بدأت اليوم السبت 17 يناير وتستمر حتى الخميس 22 يناير.

وقال محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إن عدد الطلاب الذين يحق لهم دخول الامتحانات بلغ 83 ألفًا و600 طالب وطالبة، موزعين على 264 لجنة امتحانية ضمن 11 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة، مع تأكيد تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة الطلاب والعاملين.

وأوضح وكيل التعليم بأسيوط، أنه تم تعميم التعليمات الخاصة بسير أعمال الامتحانات، وتشديد الرقابة على اللجان منذ استلام مظاريف الأسئلة وحتى تسليم أوراق الإجابة إلى لجان النظام والمراقبة، وفق الضوابط المنظمة.وأشار وكيل الوزارة إلى اتخاذ إجراءات مشددة لضبط أعمال الامتحانات، بدءًا من طباعة الأسئلة ووضع "باركود" خاص بكل لجنة، مرورًا بتغليف أوراق الامتحان داخل أكياس معتمة ومغلقة، وفتح المظاريف داخل اللجان بحضور الملاحظين.

تأمين كامل للجان الإعدادية بالتنسيق مع مديرية الأمن

كما أكد وكيل التعليم إعداد خطة أمنية متكاملة لتأمين اللجان بالتنسيق مع مديرية الأمن، وربط غرف العمليات بالمديرية والمحافظة والوزارة لمتابعة سير الامتحانات والتعامل الفوري مع أي طارئ.

وشدد "دسوقي" على حظر دخول الهواتف المحمولة أو الكاميرات أو أي وسيلة إلكترونية داخل اللجان، وتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب، وسد احتياجات اللجان من الملاحظين عبر الاستعانة بالاحتياطي، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات صارمة لمنع الغش، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأضاف وكيل الوزارة أنه عقد اجتماعًا سابقًا مع موجهي المواد الدراسية لتأكيد سرية أعمال التصحيح ورصد الدرجات للشهادة الإعدادية، وعدم إعلان النتائج قبل اعتمادها رسميًا، تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط مشيرا إلى أهمية توفير بيئة امتحانية آمنة ومريحة للطلاب والملاحظين، وغلق أبواب اللجان ومنع دخول غير المختصين حفاظًا على الانضباط وجودة سير العمل.

