طلاب الإعدادية بأسيوط عن امتحانات اليوم: الإنجليزي سهل.. والهندسة فيه سؤال أول مرة نشوفه (فيديو)

تباينت آراء طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط حول مادتي الإنجليزي وَالهندسة ما بين سهولة امتحان وصعوبة بعض النقاط خاصة مع ضيق الوقت. 

ورصدت فيتو من خلال بث مباشر آراء طلاب الشهادة الإعدادية بأسيوط الذين عبروا عن سعادتهم بسهولة مادة اللغة الإنجليزية، بينما عبر آخرون عن استيائهم من مادة الهندسة لاحتوائها على بعض النقاط الغامضة و"تركاية" وأكدوا أن السؤال الأخير يرونه لأول مرة.  

انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بجميع لجان المحافظة، في أول أيام انعقادها، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام بلغ 83 ألفًا و600 طالب وطالبة، موزعين على 264 لجنة امتحانية داخل 11 إدارة تعليمية بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

 

وأوضح محافظ أسيوط أن الامتحانات تستمر في الفترة من السبت 17 يناير وحتى الخميس 22 يناير، مؤكدًا أن المحافظة أنهت جميع الاستعدادات اللازمة قبل انطلاقها، من خلال التنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم بقيادة محمد إبراهيم دسوقي، وكافة الجهات المعنية، لضمان توفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة.

وأشار اللواء الدكتور هشام أبو النصر إلى أنه تم اتخاذ إجراءات مشددة لضبط أعمال الامتحانات، تبدأ من مراحل إعداد وطباعة الأسئلة، ووضع باركود خاص لكل لجنة، وتغليف أوراق الامتحانات داخل أكياس معتمة ومغلقة، مع الالتزام بفتح مظاريف الأسئلة داخل اللجان بحضور الملاحظين وفي التوقيتات المحددة.

وأكد المحافظ أنه تم إعداد خطة أمنية شاملة لتأمين لجان الامتحانات، بالتنسيق مع مديرية الأمن، وربط غرف عمليات المتابعة بمديرية التربية والتعليم، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، وغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، للتعامل الفوري مع أي طوارئ قد تطرأ.

وشدد محافظ أسيوط على حظر دخول الهواتف المحمولة أو الكاميرات أو أي وسائل إلكترونية داخل اللجان، وتنظيم دخول وخروج الطلاب، وسد أي عجز في أعداد الملاحظين من خلال الاستعانة بالاحتياطي، مع اتخاذ إجراءات رادعة تجاه أي محاولات غش، وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأضاف اللواء الدكتور هشام أبو النصر أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بتحقيق الانضباط داخل اللجان، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين، مع غلق أبواب اللجان ومنع دخول غير المختصين، حفاظًا على حسن سير العملية الامتحانية وجودتها.

تعليم أسيوط يتفقد لجان امتحانات الإعدادية ويشدد على حظر دخول الهواتف وسماعات البلوتوث

83 ألف طالب بالشهادة الإعدادية في أسيوط يؤدون اليوم امتحاني الإنجليزي والهندسة

وفي ختام تصريحاته، وجه محافظ أسيوط رسالة طمأنة لأولياء الأمور، مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل بتنسيق كامل حتى انتهاء الامتحانات، وأن مصلحة الطلاب وسلامتهم تأتي في مقدمة أولويات الدولة.

