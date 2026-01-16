الجمعة 16 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تحريات مكثفة لكشف ملابسات مصرع 3 أشخاص سقطوا من أعلى منزل بأسيوط

محافظة أسيوط، فيتو
محافظة أسيوط، فيتو
18 حجم الخط

لقت سيدة ونجلتها ونجل شقيق زوجها مصرعهم، مساء اليوم الجمعة، عقب سقوطهم من الطابق الثالث بقرية درنكة التابعة لمحافظة أسيوط في ظروف غامضة، وتم نقل الجثامين لمشرحة المستشفى العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة لحين استخراج تقرير الطبيب الشرعي، فيما تكثف قوات الشرطة من تحرياتها لكشف ملابسات الحادث. 

سقوط 3 أشخاص من أعلى منزل بأسيوط 

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد سقوط ثلاث أشخاص من أعلى منزل بقرية درنكة التابعة لمركز أسيوط دون معرفة ملابسات الواقعة، ومصرعهم على الفور.

وعقب ورود البلاغ انتقل على الفور إلى موقع الحادث الجهات الأمنية مختصة مكونة من ضباط الشرطة والمباحث وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين وفاة سيدة وابنتها وابن شقيق زوجها، عقب سقوطهم من أعلى المنزل تم نقلهم إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتباين كلام الأهالي بالمنطقة حسب التحريات ما بين التخلص من حياتهم ووجود شبهة جنائية في الحادث، وخاصة أن السيدة سقطت في نفس الوقت برفقة نجلتها وابن شقيق زوجها الأطفال. 

النيابة تطلب تقرير الطب الشرعي في مصرع سيدة سقطت من الخامس بالطالبية

تفاصيل جديدة في واقعة سقوط سيدة من الطابق الثالث بحلوان

تم تحرير محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثيف التحريات لمعرفة ملابسات الواقعة فيما تباشر النيابة العامة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط الطابق الثالث الطبيب الشرعي اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط المستشفي العام النيابة العامة تقرير الطبيب الشرعي قرية درنكة محافظة اسيوط وفاة 3 أشخاص بقرية درنكة

مواد متعلقة

ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر وسلع مجهولة المصدر بأسيوط

إعادة فتح نفق ديروط ورصف الطرق لتحسين حركة المرور بأسيوط

محافظ أسيوط يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج

مستشفى أطفال جامعة أسيوط يستقبل 61 ألف حالة بالعيادات الخارجية خلال 2025

كلية تكنولوجيا صناعة السكر بجامعة أسيوط تنظم تدريبا للطلاب مع الشركات

تعليم أسيوط: الاستعانة بطلاب المدارس الفنية في التجهيزات النهائية لمركز إبداع

جامعة أسيوط تعلن انطلاق النسخة الثانية من برنامج «اختراق سوق العمل»

زراعة أسيوط تشكل لجنة للمرور على الزراعات الشتوية والقمح

ads

الأكثر قراءة

مساجد آل البيت والعاصمة الجديدة والمقطم، السيسي يقود جهود تعمير بيوت الله (صور)

بيقولوا على أمي مجنونة وربطوها في السرير، فنان يتهم مستشفى شهير بالمهندسين بالإهمال الطبي

النقل البحري: خطط طوارئ لمواجهة توقعات الأرصاد الجوية بسوء الأحوال الجوية

بالأسماء، إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

تشيع جثمان الفنان محمد الامام لمثواه الأخير فى الإسكندرية

الأب والأم خارج البلاد، تفاصيل وفاة 5 أشقاء يحملون الجنسية الأمريكية في بنها

سقوط أخطر شبكة للدعارة أون لاين بـ عابدين في قبضة الشرطة

أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الجمعة 16- 1- 2026

خدمات

المزيد

تعرف على قائمة مصاريف التحويل في بنك القاهرة

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على مزايا الحساب الجاري في بنك مصر

تعرف على سعر الأرز في السوق المصرية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، نهائي أمم أفريقيا.. الأهلي مع يانج أفريكانز.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم دخول الحائض المسجد لحضور عقد زواج

كيف يلحق الله الخزي بالكافرين؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

للحصول على فضل قراءتها، هل يجوز للحائض قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟

المزيد
الجريدة الرسمية