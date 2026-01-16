تحريات مكثفة لكشف ملابسات مصرع 3 أشخاص سقطوا من أعلى منزل بأسيوط

18 حجم الخط

لقت سيدة ونجلتها ونجل شقيق زوجها مصرعهم، مساء اليوم الجمعة، عقب سقوطهم من الطابق الثالث بقرية درنكة التابعة لمحافظة أسيوط في ظروف غامضة، وتم نقل الجثامين لمشرحة المستشفى العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة لحين استخراج تقرير الطبيب الشرعي، فيما تكثف قوات الشرطة من تحرياتها لكشف ملابسات الحادث.

سقوط 3 أشخاص من أعلى منزل بأسيوط

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد سقوط ثلاث أشخاص من أعلى منزل بقرية درنكة التابعة لمركز أسيوط دون معرفة ملابسات الواقعة، ومصرعهم على الفور.

وعقب ورود البلاغ انتقل على الفور إلى موقع الحادث الجهات الأمنية مختصة مكونة من ضباط الشرطة والمباحث وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين وفاة سيدة وابنتها وابن شقيق زوجها، عقب سقوطهم من أعلى المنزل تم نقلهم إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتباين كلام الأهالي بالمنطقة حسب التحريات ما بين التخلص من حياتهم ووجود شبهة جنائية في الحادث، وخاصة أن السيدة سقطت في نفس الوقت برفقة نجلتها وابن شقيق زوجها الأطفال.

تم تحرير محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثيف التحريات لمعرفة ملابسات الواقعة فيما تباشر النيابة العامة التحقيقات.

