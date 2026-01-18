إصابة 3 أشخاص في اصطدام "موتوسيكلين" بميت سلسيل بالدقهلية  

18 حجم الخط

أصيب 3 أشخاص في حادث اصطدام موتوسيكل بآخر على طريق المكباتي ميت سلسيل في محافظة الدقهلية.

إصابة 3 أشخاص في اصطدام موتوسيكل بآخر

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 3 أشخاص في حادث اصطدام موتوسيكل بآخر على طريق المكباتي ميت سلسيل.

إسعاف لنقل المصابين

علي الفور انتقلت قوة أمنية من مركز ميت سلسيل وسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين لمستشفى ميت سلسيل.

أسماء المصابين في الحادث

وكشف مصدر طبي عن إصابة كل من" ممدوح وال" 15 سنة مصاب باشتباه نزيف بالمخ والبطن والصدر وانخفاض بدرجة الوعي ، " محمد ا ن الـ “25 سنة اشتباه نزيف بالمخ والبطن وكدمات وجروح متهتكة بالوجه وانخفاض بدرجة الوعي ، ”محمد الـ الـ الـ 25 سنة مصابا بجروح بالوجه واشتباه كسر بالساق اليمنى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

إصابة شابين بحر ق في محمصة بالجمالية

وفي حادث آخر، أصيب شابين بحروق دخل محمصه (مقلة) السنترال بالجمالية في محافظة الدقهلية على إثر حريق بسبب تسريب غاز .





تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية. إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة شابين بحروق دخل محمصة (مقلة) السنترال بالجمالية، على إثر حريق بسبب تسريب غاز



انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف ورجال الحماية المدنية وجرى نقل المصابين لمستشفي الجمالية المركزي.

أسماء المصابين وتفاصيل الإصابات

وكشف مصدر طبي عن استقبال كل من “علي ع ع" ٢٢ سنة بحرق من الدرجة الثانية باليدين والقدمين والفخذ الأيسر والوجه ، “ محمد ر ع” ٢٩سنة بحرق من الدرجة الثانية بالقدمين واليدين والوجه والبطن .

السيطرة علي الحريق والقيام بعملية التبريد





تمت السيطرة على الحريق بواسطة الحماية المدنية وتم الإخماد وجار عملية التبريد

والمتابعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

إصابة 3 سيدات في مشاجرة بالدقهلية



تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 3 أشخاص في مشاجرة امام منزل لقرية الصفا مركز تمي الأمديد

سيارتين إسعاف لنقل المصابين

انتقلت قوة أمنية وسيارتين إسعاف من مركز شرطة تمي الامديد الي موقع الحادث وجري نقل المصابين لمستشفي تمي الامديد.

اسماء المصابين

وكشف مصدر طبي بـمستشفي تمى الأمديد عن استقبال،"ميرفت ا م “ 19 سنة بسحجات بالوجه وجرح بأصبع القدم اليمين، شيماء ح ط م” 39 سنة _نزيف بالأنف، “تهاني ا م ” 25 سنة باشتباه نزيف بالبطن



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

أصيب شخصان في حريق شقة سكنية في الدور الثاني في منزل مكون من دورين بسبب ماس كهربائي، في قرية ميت مجاهد مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية.

إصابة 3 أشخاص في حريق شقة سكنية بميت مجاهد دكرنس

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة شخصين في حريق شقة سكنية بقرية ميت مجاهد مركز دكرنس.

على الفور انتقلت قوة أمنية وقوة من رجال الحماية وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتبين إصابة شخصين.

أسماء المصابين في الحادث

وكشف مصدر طبي بـمستشفي دكرنس العام عن استقبال "نسمة ع م ال" 35 سنة باختناق وضيق بالتنفس، و"نعيم ي ع م" 16 سنة مصابا بضيق بالتنفس.

وتم انتهاء الحريق والسيطرة عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي حادث آخر، أصيب 3 أشخاص في حادث اصطدام موتوسيكل بسيارة ملاكي على طريق جمصة دمياط أمام قرية الطلمبات في محافظة الدقهلية.

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكل وملاكي

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية. إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 3 أشخاص في حادث اصطدام موتوسيكل في سيارة ملاكي على طريق جمصة دمياط أمام قرية الطلمبات.

على الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة جمصة وسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث وتبين إصابة 3 أشخاص وجرى نقلهم لـمستشفى جمصة المركزي.

أسماء مصابي حادث طريق جمصة دمياط

وكشف مصدر طبي عن إصابة كل من "وجيه ع ص" 20 سنة باشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بالساق اليمني،" لؤي ع م" 22 سنة بكسور مضاعفة بالساق اليسرى وخدوش وسحجات بالجسم، "أحمد م س" 17 سنة بكسور مضاعفة بالساق اليمنى وجرح متهتك بكف القدم اليمنى وسحجات وخدوش متفرقة بالجسم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

