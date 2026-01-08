مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في اصطدام موتوسيكلات على طريق في دكرنس

18 حجم الخط

لقي شخص في منتصف العقد الرابع من عمره مصرعه وأصيب اثنين آخرين في حادث اصطدام موتوسيكلات ببعضها أمام مزرعة دواجن قرية ميت النحال مركز دكرنس .



تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في اصطدام موتوسيكلات ببعضهم أمام مزرعة دواجن قريه ميت النحال مركز دكرنس.

وكشف مصدر طبي بمستشفى دكرنس، عن استقبال كلا من هيثم محمد ح ع ال "٣٢ سنة مصابا بسحجات بالرأس وكسر مفتوح في الساق اليمنى وجرح تهتكي في أصابع اليد اليمني وكسر في الرسغ الأيمن والحالة غير واعية، وأصيب "فوزي ي م م " 45 سنة مصابا بجرح تهتكي في الركبة اليمني وسحجات في أصابع اليد اليمني.



كما لقي سمير محمد نشأت داوود مصرعه وعمره 32 سنة وصل جثه هامدة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.



إصابة 3 أشخاص في انقلاب توك توك على طريق في شربين

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب توك توك على طريق قرية الحصص مركز شربين في محافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب توك توك على طريق قرية الحصص مركز شربين.

على الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة شربين وسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث وتبين إصابة 3 أشخاص وجرى نقلهم لمستشفى شربين.

أسماء المصابين

وكشف مصدر طبي عن إصابة “أحمد ع ح” 25 عامًا بسحجات وكدمات متفرقة بالحسم واشتباه كسر بالحوض، "روان ص ا" 15 عامًا سحجات وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالقدم اليمنى واشتباه نزيف بالمخ، “صابر ال أ ”58 عامًا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه نزيف بالبطن.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي واقعة أخرى أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق صهرجت ميت العز في محافظة الدقهلية، وجرى نقلهم إلى مستشفى ميت غمر المركزي لتلقي العلاج.

انقلاب سيارة ميكروباص على طريق في ميت غمر

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق صهرجت ميت العز في ميت غمر.

على الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة ميت غمر وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين ورفع آثار الحادث من الطريق.

أسماء المصابين في الحادث

وكشف مصدر طبي في مستشفي ميت غمر عن إصابة كل من: "علاء ال ا ع" 52 سنة، مصابًا بسحجات وكدمات بالجانب الأيمن واشتباه نزيف بالمخ ، و"عماد ف م ال"51 سنة، مصابا بجرح قطعي بالشفاه وكدمات بالذراع الأيمن واشتباه كسر بالحوض.

كما أصيبت "هنا ج خ م" 42 سنة، مصابة بجرح قطعي باليد اليمني وسحجات بالوجه

كدمات بالصدر ، و"محمود س ع "23 سنة مصابا بسحجات بالقدمين واشتباه نزيف بالبطن.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقت.

