الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في اصطدام موتوسيكلات على طريق في دكرنس

موتوسيكلات، فيتو
موتوسيكلات، فيتو
18 حجم الخط

 لقي شخص في منتصف العقد الرابع من عمره مصرعه وأصيب اثنين آخرين في حادث اصطدام موتوسيكلات ببعضها أمام مزرعة دواجن قرية ميت النحال مركز دكرنس .


مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم على طريق 

 تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في اصطدام موتوسيكلات ببعضهم أمام مزرعة دواجن قريه ميت النحال مركز دكرنس.

وكشف مصدر طبي بمستشفى دكرنس، عن استقبال كلا من هيثم محمد ح ع ال "٣٢ سنة مصابا بسحجات بالرأس وكسر مفتوح في الساق اليمنى وجرح تهتكي في أصابع اليد اليمني وكسر في الرسغ الأيمن والحالة غير واعية، وأصيب "فوزي ي م م " 45 سنة مصابا بجرح تهتكي في الركبة اليمني وسحجات في أصابع اليد اليمني.
 

كما لقي سمير محمد نشأت داوود مصرعه وعمره 32 سنة وصل جثه هامدة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.
 

إصابة 3 أشخاص في انقلاب توك توك على طريق في شربين 

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب توك توك على طريق قرية الحصص مركز شربين في محافظة الدقهلية.

 

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب توك توك على طريق قرية الحصص مركز شربين.

على الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة شربين وسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث وتبين إصابة 3 أشخاص وجرى نقلهم لمستشفى شربين.

 

أسماء المصابين 

وكشف مصدر طبي عن إصابة “أحمد ع ح” 25 عامًا بسحجات وكدمات متفرقة بالحسم واشتباه كسر بالحوض، "روان ص ا" 15 عامًا سحجات وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالقدم اليمنى واشتباه نزيف بالمخ، “صابر ال أ ”58 عامًا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه نزيف بالبطن.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

 

وفي واقعة أخرى أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق صهرجت ميت العز في محافظة الدقهلية، وجرى نقلهم إلى مستشفى ميت غمر المركزي لتلقي العلاج.

 

انقلاب سيارة ميكروباص على طريق في ميت غمر 

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على  طريق صهرجت ميت العز في  ميت غمر.

على الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة ميت غمر  وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين ورفع آثار الحادث من الطريق.

 

أسماء المصابين في الحادث

وكشف مصدر طبي في مستشفي ميت غمر عن إصابة كل من: "علاء ال ا ع" 52 سنة، مصابًا بسحجات وكدمات بالجانب الأيمن واشتباه نزيف بالمخ ، و"عماد ف م ال"51 سنة، مصابا بجرح قطعي بالشفاه وكدمات بالذراع الأيمن واشتباه كسر بالحوض. 

كما أصيبت "هنا ج خ م" 42 سنة، مصابة بجرح قطعي باليد اليمني وسحجات بالوجه 
كدمات بالصدر ، و"محمود س ع "23 سنة مصابا بسحجات بالقدمين واشتباه نزيف بالبطن.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اصطدام موتوسيكل اصابة شخصين الأجهزة الأمنية بالدقهلية انقلاب توك توك حادث انقلاب توك توك النيابة العامة اصابة 3 اشخاص أجهزة الأمن سحجات وكدمات مستشفي شربين محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

وزير الثقافة يكرّم الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم في عيد الثقافة الثاني

اشتعال الأوضاع في إيران، كثافة تظاهرات وقطع الانترنت وإيلون ماسك يفعل للمحتجين خدمة ستارلينك

نتيجة مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد بعد مرور 70 دقيقة بالسوبر الإسباني

فيروز بين ألم الفقد وصمت الحنين، وفاة هلي الرحباني تُضيف وجعًا جديدًا إلى حياة جارة القمر
ads

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد بعد مرور 70 دقيقة بالسوبر الإسباني

شوط أول سلبي بين آرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي

النصر يسقط بالخسارة أمام القادسية 1/2 في الدوري السعودي

للطلاب والمعلمين، قرار مهم من تعليم القاهرة بشأن التليفونات المحمولة داخل لجان الامتحانات

ساويرس: التضييق على الحريات يقتل الإبداع والثقافة

ثبات الدولار الكندي في مصر وسط ترقب تحركات الأسواق

“تعليم الجيزة” تعلن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول

باريس سان جيرمان بطلا لـ السوبر الفرنسي بعد الفوز على مارسيليا بركلات الترجيح

خدمات

المزيد

12,330 ليرة، سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي بختام تعاملات اليوم الخميس

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

12.98 جنيه، سعر الريال القطري في البنك الأهلي بختام تعاملات اليوم

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم الإنفاق من أموال الزكاة والصدقات على الرعاية الصحية للمرضى

معنى كتاب مرقوم، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 9 بسورة المطففين

هل يُكتب أجر العمرة لمن لم يستطع الذهاب بسبب ضيق الرزق؟ أمين الفتوى يوضح(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية