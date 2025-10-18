توجيهات عاجلة من وكيل صحة الدقهلية لرفع كفاءة مستشفى جمصة المركزي

تفقد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، مستشفى جمصة المركزي؛ لمتابعة سير العمل داخل الأقسام المختلفة وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

رافقه خلال الجولة الدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتورة رباب الدوماني، مدير عام الطب العلاجي، وفريق المتابعة بالمديرية.

وكيل صحة الدقهلية تفقد قسم الاستقبال والطوارئ

بدأ وكيل الوزارة جولته بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، حيث اطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوية الطوارئ، وشدّد على سرعة التعامل مع الحالات الحرجة وفق بروتوكولات العلاج المعتمدة، وعلى ضرورة الإبلاغ الفوري للمديرية في حال وجود أي نواقص لضمان استمرار الخدمة دون انقطاع.

كما وجّه برفع كفاءة بيئة العمل داخل الاستقبال، ومعالجة الملاحظات الخاصة بنظافة المكان وإزالة المخالفات عند المدخل الرئيسي، وتحسين حالة الأسرة والمعدات، وزيادة مقاعد الانتظار للمرضى وذويهم.

وتفقد وكيل الوزارة العيادات الخارجية ووحدة الأسنان، حيث وجّه بسرعة إصلاح كرسي الأسنان المعطل ومراجعة جاهزية الغرف والمخازن ووحدة العمليات، مع التأكيد على الالتزام الكامل بمعايير مكافحة العدوى، وتسهيل حركة المرضى داخل المستشفى من خلال تعريف واضح لكل غرفة في الأدوار المختلفة.

وفي أثناء جولته داخل وحدة الغسيل الكلوي، استمع وكيل الوزارة إلى المرضى واطمأن على انتظام جلسات الغسيل وتوافر الأدوية والمستلزمات، موجهًا بسرعة تذليل أي عقبات قد تعيق تقديم الخدمة. كما أشاد بأداء الفريق الطبي داخل الوحدة وحسن تعاملهم مع المرضى.

كما تابع الدكتور حمودة الجزار جولته داخل قسم العلاج الطبيعي، حيث راجع معدلات الأداء اليومية ونسب الاستفادة من الخدمات المقدمة، مؤكدًا أهمية المتابعة المستمرة ورفع كفاءة العمل بما يحقق رضا المرضى.

التشخيص عن بُعد” (التلي ميديسن)، لما تمثله من نقلة نوعية في تعزيز جودة الخدمة

وأشاد وكيل الوزارة خلال جولته بـ وحدة “التشخيص عن بُعد” (التلي ميديسن)، لما تمثله من نقلة نوعية في تعزيز جودة الخدمة الطبية، من خلال إتاحة الاستشارات المتخصصة وربط المستشفى بالخبرات الاستشارية في التخصصات الدقيقة.

وخلال المرور، وجّه وكيل الوزارة بإزالة جميع الرواكد من الممرات وتحت السلالم، وتحسين نظافة أماكن انتظار العيادات الخارجية، إلى جانب إزالة الملصقات القديمة والعشوائية، وتنفيذ لوحة مؤشرات الأداء (Dashboard) داخل المستشفى خلال 48 ساعة؛ لمتابعة كفاءة العمل وجودة الخدمات بشكل مستمر.

سرعة التنسيق مع أطباء الجراحة للتعاقد

كما شدّد وكيل الوزارة على سرعة التنسيق مع أطباء الجراحة للتعاقد، بما يضمن رفع معدل العمليات الجراحية وتعزيز كفاءة الأداء الطبي بالمستشفى.

واختتم الدكتور حمودة الجزار جولته بالتأكيد على أهمية المتابعة اليومية داخل المستشفى وتكثيف مرور فرق الإشراف من المديرية، مع متابعة تنفيذ التوجيهات الواردة خلال 48 ساعة.

رفع كفاءة المنشآت الصحية وتحسين مستوى الخدمات

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بشأن رفع كفاءة المنشآت الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.