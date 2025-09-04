الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

فريق من إدارة المستشفيات يتابع سير العمل بمستشفيي تمى الأمديد والسنبلاوين بالدقهلية

جولة بمستشفي تمى
جولة بمستشفي تمى الأمديد بالسنبلاوين، فيتو

 تفقد فريق من إدارة المستشفيات بمديرية الصحة في الدقهلية، مستشفى تمى الأمديد، بحضور مدير المستشفى وفريقه المعاون، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمنشآت الصحية بمحافظة الدقهلية.

وخلال الزيارة، تم التأكد من تواجد الطاقم الطبي، ومراجعة الأرصدة من الأدوية والمستلزمات الطبية، والتي وُجدت في مستوى معقول، بما يضمن تقديم الرعاية الصحية للمواطنين بكفاءة عالية.

كما رصد الفريق بعض السلبيات التشغيلية، جرى تلافي جزء كبير منها فورًا، فيما تم توجيه إدارة المستشفى بالعمل على تلافي الملاحظات المتبقية، مع الالتزام بموافاة الإدارة بالصور يوم الأحد المقبل كإثبات لإنجاز الإجراءات المطلوبة.

وضم فريق المرور؛ الدكتورة شيرين يحيى، والدكتور محمد ثروت، والدكتور أسامة عباس، والدكتور حسام مصباح، والذين تابعوا بدقة سير العمل في جميع الأقسام لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والإدارية.

كما شمل المرور مستشفى السنبلاوين، حيث تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد الفريق الطبي طوال فترة العمل، مع التأكيد على جودة الخدمة المقدمة للمرضى. 

وخلال الجولة تم تلافي عدد من السلبيات التي رُصدت، فيما تم توجيه إدارة المستشفى بسرعة تلافي الملاحظات المتبقية خلال 24 ساعة، مع رصد ضعف إشراف فريق الأمن، واتخاذ الإجراءات الفورية لتدارك ذلك عبر التواصل المباشر مع مشرف الأمن بالمستشفى، لضمان الالتزام باللوائح الداخلية وحماية المرضى والزوار.

وأكد أعضاء فريق المرور أهمية هذه الجولات الدورية في تحسين جودة الخدمة، ورفع مستوى الأداء الإداري والفني، مشددين على ضرورة استمرار متابعة تنفيذ التوصيات لضمان بيئة علاجية آمنة ومجهزة على أعلى مستوى.

يأتي هذا المرور تنفيذًا لتعليمات  الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتكثيف المتابعة على المستشفيات والتأكد من الالتزام بكافة معايير السلامة والصحة المهنية لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادارة المستشفى التواصل المباشر الادوية والمستلزمات الطبية الادوية والمستلزمات الدكتور محمد ثروت الخدمة المقدمة للمرضى المتابعة المستمرة تحسين جودة مستشفي السنبلاوين مستشفي تمي الأمديد والمستلزمات الطبية

مواد متعلقة

الرعاية الصحية بالإسماعيلية تنظم فعاليات "عشها بصحة" بمركز طب أسرة المحسـمة القديمة (صور)

بعد تقديم الكفن، طفل ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في جلسة صلح ببني سويف

أحمد الكاس بعد الفوز على البحرين ووداع كأس الخليج: لدينا هدف واحد

69 شهيدا في غزة منذ فجر اليوم بينهم 14 من طالبي المساعدات

الأكثر قراءة

وزير المياه الإثيوبي يفضح بلاده، وباحث يكشف كارثة بشرية وقعت في سد النهضة

بعد تقديم الكفن، طفل ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في جلسة صلح ببني سويف

عصام كامل يكشف كواليس مكالمة وزير النقل وموقفه حال صدور عقوبة ضد "فيتو" (فيديو)

من النيابة إلى الجوازات، السيناريو الكامل لعقوبة الأجنبي المتهم بسرقة السيارات

680 جنيها زيادة في سعر الجنيه الذهب خلال سبتمبر

بعد تفجير ملف جمهورية المستشارين، هل "فيتو" محصنة بفضل ساويرس؟ رد حاسم من عصام كامل (فيديو)

ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة للحياء بالتجمع الأول

عصام كامل: تغييب الحرية لا يحمي سوى الفاسدين وهذه رسالتي للنظام السياسي ومدبولي (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 4-9-2025

سعر كيلو السكر اليوم

كل ما تريد معرفته عن تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات النواب

تعرف على موعد غلق باب الحجز لشقق سكن لكل المصريين 7

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يؤثر مرض اضطراب ثنائي القطب على عقد الزواج؟ الإفتاء ترد

سيرة الشفاء بنت عوف قابلة الرسول وحديثها عن مولده

هل يعتبر قول "زوجتك نفسي" عبر الهاتف زواجًا شرعيًا؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads