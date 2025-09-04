فريق من إدارة المستشفيات يتابع سير العمل بمستشفيي تمى الأمديد والسنبلاوين بالدقهلية

تفقد فريق من إدارة المستشفيات بمديرية الصحة في الدقهلية، مستشفى تمى الأمديد، بحضور مدير المستشفى وفريقه المعاون، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمنشآت الصحية بمحافظة الدقهلية.

وخلال الزيارة، تم التأكد من تواجد الطاقم الطبي، ومراجعة الأرصدة من الأدوية والمستلزمات الطبية، والتي وُجدت في مستوى معقول، بما يضمن تقديم الرعاية الصحية للمواطنين بكفاءة عالية.

كما رصد الفريق بعض السلبيات التشغيلية، جرى تلافي جزء كبير منها فورًا، فيما تم توجيه إدارة المستشفى بالعمل على تلافي الملاحظات المتبقية، مع الالتزام بموافاة الإدارة بالصور يوم الأحد المقبل كإثبات لإنجاز الإجراءات المطلوبة.

وضم فريق المرور؛ الدكتورة شيرين يحيى، والدكتور محمد ثروت، والدكتور أسامة عباس، والدكتور حسام مصباح، والذين تابعوا بدقة سير العمل في جميع الأقسام لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والإدارية.

كما شمل المرور مستشفى السنبلاوين، حيث تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد الفريق الطبي طوال فترة العمل، مع التأكيد على جودة الخدمة المقدمة للمرضى.

وخلال الجولة تم تلافي عدد من السلبيات التي رُصدت، فيما تم توجيه إدارة المستشفى بسرعة تلافي الملاحظات المتبقية خلال 24 ساعة، مع رصد ضعف إشراف فريق الأمن، واتخاذ الإجراءات الفورية لتدارك ذلك عبر التواصل المباشر مع مشرف الأمن بالمستشفى، لضمان الالتزام باللوائح الداخلية وحماية المرضى والزوار.

وأكد أعضاء فريق المرور أهمية هذه الجولات الدورية في تحسين جودة الخدمة، ورفع مستوى الأداء الإداري والفني، مشددين على ضرورة استمرار متابعة تنفيذ التوصيات لضمان بيئة علاجية آمنة ومجهزة على أعلى مستوى.

يأتي هذا المرور تنفيذًا لتعليمات الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتكثيف المتابعة على المستشفيات والتأكد من الالتزام بكافة معايير السلامة والصحة المهنية لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

