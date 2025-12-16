وكيل الصحة بالدقهلية يقوم بجولة في مستشفى دكرنس وتدخل فوري لعدة حالات حرجة

18 حجم الخط

أجرى الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، جولة بمستشفى دكرنس العام لمتابعة سير العمل ورفع كفاءة الأداء بالأقسام الحيوية، مع التركيز على تحسين حركة العمل بقسم الاستقبال والطوارئ واستكمال العملية التنظيمية بقسم الأشعة بوحداته التخصصية.

وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يقوم بجولة في مستشفى دكرنس

وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة وحرص مديرية الصحة بالدقهلية على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

رافق وكيل الوزارة خلال الجولة فريق من الإدارة العامة للطب العلاجي برئاسة الدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتورة رباب الدمناوي، مدير إدارة الطب العلاجي، إلى جانب مدير المستشفى وفريق العمل الخاص به، وعدد من الفرق الإدارية، حيث شملت الجولة المرور على وحدة الكلى والاستقبال والطوارئ وقسم الأشعة والعيادات.



التدخل الفوري لعدة حالات حرجة

وخلال تواجده بقسم الاستقبال والطوارئ، تم التدخل الفوري لعدة حالات حرجة، أبرزها حالة جلطة قلبية استدعت إجراء قسطرة عاجلة، حيث أشرف الدكتور أسامة عباس، نائب مدير إدارة المستشفيات، على التنسيق الفوري لإنهاء إجراءات التحويل، وتم إجراء القسطرة في وقت قياسي، ومتابعة الحالة حتى تحسنها واستقرارها.

تنظيم حركة العمل بقسم الاستقبال والطوارئ

وقام وكيل الوزارة بتنظيم حركة العمل بقسم الاستقبال والطوارئ، بما يشمل خطة تحسين سير العمل، وإعادة توزيع الأدوار لضمان تقديم الخدمة بسرعة وكفاءة، إلى جانب استكمال تجهيزات غرفة العزل، مع تخصيص سرير واحد فيها، وتوفير عدد من الأسرة في ملاحظة الأطفال بالطوارئ لزيادة القدرة الاستيعابية للتعامل مع الحالات المترددة.



تشغيل وحدات الأشعة التخصصية بكفاءة

كما تم استكمال العملية التنظيمية بقسم الأشعة، والتأكد من تشغيل جميع وحداته التخصصية بكفاءة، مع الإعلان عن التخصصات المتاحة يوميًا لتعظيم استفادة المواطنين من الخدمات الطبية.

وشدد وكيل الوزارة على تفعيل جهود فرق شركات الأمن والنظافة لضمان توفير بيئة آمنة ومنضبطة للمرضى ومرافقيهم.

وفي ختام الجولة، ثمّن وكيل الوزارة جهود مدير مستشفى دكرنس وأداءه المتميز، إلى جانب تقديره متابعة الدكتور أسامة عباس الدقيقة لإنهاء إجراءات الحالات الطارئة بنجاح، بما يعكس مستوى التنسيق العالي بين إدارة المستشفى والإدارة العامة للطب العلاجي.

كما ثمن الدور الفاعل للمجتمع المدني بمدينة دكرنس، مؤكّدًا أهمية استمراره في دعم جهود التطوير وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المدينة.

