بالأسماء، إصابة 4 أشخاص في تصادم موتوسيكل بآخر في المنصورة

أصيب 4 أشخاص في تصادم موتوسيكل في موتوسيكل في جديله أمام البوسطة على البحر بمدينة  المنصورة في محافظة الدقهلية.

كانت الأجهزة الأمنية في الدقهلية تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد تصادم موتوسيكل مع آخر في  جديلة أمام البوسطة على البحر بـمدينة  المنصورة وإصابة 4 أشخاص.


على الفور انتقلت قوة أمنية  تم الدفع بسيارتين إسعاف إلى موقع حادث التصادم وجرى نقل المصابين لـمستشفى المنصورة العام التخصصي.

 

أسماء المصابين وتفاصيل الإصابات 

وكشف مصدر طبي عن استقبال عصام س ا م" 19 سنة ومقيم الخيارية مصابا بجرح قطعي بالحاجب الأيسر وكدمة بالشفتين نزيف من الفم، "مصطفى ج ع ال" 15 سنة ومقيم البرامون مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف من الفم وجروح قطعية بالوجه نحو 6 سم وكسر مضاعف بالفخذ اليسرى والساق اليسرى.
 

كما أصيب "أحمد ح ح" 17 سنة ومقيم البرامون مصابًا بكسر بالساق اليسرى، و"عزت ر ف ح" 18 سنة ومقيم البرامون بجرح قطعي بالساق اليسرى 15 سم وكدمة أعلى العين اليمنى.
 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

