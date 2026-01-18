الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ترافيس كيلسي يعبر عن غضبه من لقب خطيب تايلور سويفت

تايلور سويفت وترافيس
تايلور سويفت وترافيس كيلسي، فيتو
18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية، أن لاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي، غير راضٍ عن الاهتمام الكبير الذي تحظى به تايلور سويفت في علاقتهما.

وذكرت التقارير، أن ترافيس عبر عن غضبه لعدد من المقربين له، قائلا:"أنا بطل السوبر بول ثلاث مرات، ولستُ مجرد خطيب تايلور سويفت".

جيجي حديد وصيفة تايلور سويفت في حفل زفافها

فيما كشف تقرير لصحيفة ذا صن، أن النجمة تايلور سويفت، طلبت من صديقتها عارضة الأزياء جيجي حديد، أن تكون وصيفتها خلال حفل زفافها على لاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي.

وأشار التقرير، إلى أن تايلور، وجيجي، التقيا على العشاء في نيويورك، حيث قُدّم العرض من قُبل تايلور، لتقبل جيجي وتعبر عن سعادتها لزواج صديقتها المقربة.

وذكر التقرير، أنه من المتوقع أيضًا انضمام سيلينا جوميز إلى وصيفات حفل زفاف تايلور سويفت.

تفاصيل اختيار ترافيس كيلسي لخاتم تايلور سويفت

تحدثت النجمة تايلور سويفت، عن تفاصيل اختيار خطيبها لاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي، لخاتم  خطوبتها، وقالت تايلور سويفت، خلال استضافتها في أحد البرامج البريطانية، عن كيفية اختيار ترافيس لخاتم خطبتها: "أريته فيديو، قبل عام ونصف تقريبًا، وكان يُركز على كل شيء، كما اتضح.. عندما رأيت الخاتم، وشاهدت نقش ذهبي يدوي...  قلتُ.. أعرف من صنع هذا، أعرف من صنع هذا.. لقد استمع إليّ.. بدا وكأنه يعرفني حقًا".

خطوبة تايلور سويفت وترافيس كيلسي 

أعلنت  النجمة تايلور سويفت، رسميًّا عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، خطبتها إلى لاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي.

ونشرت تايلور سويفت، صور تقدم ترافيس كيلسي لخطبتها، وظهر الثنائي سعيدين بهذه الخطوة الهامة في علاقتهما العاطفية.

Image

وأظهر منشور مشترك على حسابيهما في "إنستجرام" كيلسي وهو يركع على ركبته ليطلب يد سويفت في حديقة تنتشر فيها الأزهار، في حين تظهر يد المغنية وفيها خاتم الخطوبة في صورة أخرى.

ترافيس كيلسي عن علاقته بتايلور سويفت: هذه فتاتي وأنا فخور بذلك

 وتحدث لاعب كرة القدم الأمريكية، ترافيس كيلسي، عن علاقته تايلور سويفت،، خلال استضافته في أحد برامج الراديو.

وقال ترافيس كيلسي، عن حبيبته تايلور سويفت:"أنت تريد أن تبقي الأمور خاصة، ولكن في نفس الوقت لست هنا لإخفاء أي شيء. هذه فتاتي، هذه سيدتي.. أنا فخور بذلك".

Image

وأثارت علاقة تايلور سويفت بنجم "كنساس سيتي تشيفس" ضجّة إعلامية كبيرة سنة 2023.

وهما كشفا عنها بعد أشهر من المواعدة، إثر نشر صور لهما وهما يتجوّلان معا في نيويورك.

وتعقيبًا على هذا الإعلان، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحفيين في ختام جلسة لحكومته "أتمنّى لهما كلّ التوفيق، أظن أنه رجل رائع وأظنّ أنها شخص مذهل"، علما أنه قد سبق للرئيس أن انتقد النجمة الأمريكية في عدّة مناسبات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تايلور سويفت تايلور سويفت وترافيس كيلسي تايلور سويفت وخطيبها تايلور سويفت وترافيس كيلسي صور

مواد متعلقة

202 مليون دولار أرباح تايلور سويفت في عام 2025

جيجي حديد وصيفة تايلور سويفت في حفل زفافها

ads

الأكثر قراءة

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا الأحد

بالقصب والقلقاس، لماذا تحتفل الكنيسة بعيد الغطاس؟

الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق غدا

بينهم ماجد الكدواني وفضل شاكر وياسين بونو، القائمة الكاملة للفائزين بجوائز Joy Awards

نفحات رمضان تقترب، دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال شهر شعبان لعام 1447 هجريًا

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 18 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

ما مصير الحكومة الحالية دستوريًا؟ فقيه يوضح (فيديو)

المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات النقابات الفرعية للمحامين

خدمات

المزيد

قانون الإجراءات الجنائية، متى يحق للمحبوس احتياطيا المطالبة بالتعويض؟

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت بالأسواق العالمية

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 18 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

في شهر شعبان، مولد الحسين بن علي وزواج النبي ﷺ من حفصة بنت عمر

إعلان نتيجة التقييم في دولة التلاوة وخروج محمد وفيق بفارق نقطة

المزيد
الجريدة الرسمية