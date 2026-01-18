فوائد مسحوق الخروب، يمد الجسم بالكالسيوم والبوتاسيوم ويساعد على خسارة الوزن

18 حجم الخط

يستخلص مسحوق الخروب من اللب الحلو لثمار الخروب الناضجة، حيث تمر عملية إنتاجه بمراحل تجفيف اللب ثم تحميصه وطحنه بعناية حتى يتحول إلى مسحوق ناعم أو دقيق، ويتميز هذا المسحوق بنكهة غنية "جوزية" تميل إلى طعم الكراميل، مما يجعله خيارا مفضلا في عالم التغذية.

يعد الخروب بديلا شائعا لمسحوق الكاكاو أو الشوكولاتة، ورغم أنه يتمتع بمذاق أخف وحدة أقل، إلا أنه يثبت كفاءته كبديل فعال في العديد من الوصفات، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي، ويتوفر الخروب في شكلين: الخام والمحمص؛ حيث يتميز المحمص خفيفا بمذاق أكثر حلاوة مقارنة بالمحمص داكنا الذي يتسم بمرارة ونكهة أكثر كثافة.

وعلى الرغم من أن شهرة الخروب بلغت ذروتها خلال طفرة "الأغذية الصحية" في السبعينيات، إلا أنه عاد بقوة إلى الواجهة في السنوات الأخيرة، وبما أنه أكثر حلاوة وأقل مرارة من الكاكاو، فإنه يسمح بتقليل كميات السكر المضافة في الوصفات، مما يجعله مكون مثالي لتحضير الفطائر، والشوفان، والمشروبات المخفوقة، كما يمكن استخدام "حبيبات الخروب" كبديل مباشر لحبيبات الشوكولاتة في الحلويات، ومن أبرز الأطباق التي يدخل في تكوينها:

كعكة دبس الخروب وكرات الخروب بالمكسرات.

موس الخروب بالأفوكادو وقوالب الخروب بجوز الهند.

"براونيز" وبسكويت الخروب.

حلوى "الفودج" باللوز والترفل بالخروب.

الشوفان بالخروب والتوت، وخبز الموز بالخروب.

القيمة الغذائية لمسحوق الخروب

يعتبر مسحوق الخروب مصدر غني بالسكريات الطبيعية، والألياف الغذائية، ومضادات الأكسدة (البوليفينول)، بالإضافة إلى المعادن الأساسية، وتوفر ملعقة كبيرة واحدة (نحو 6 جرامات) من المسحوق العناصر التالية:

السعرات الحرارية: 13.3 سعر

الكربوهيدرات: 5.33 جرام

الألياف: 2.39 جرام

السكريات: 2.95 جرام

الكالسيوم: 20.9 ملليجرام

المغنيسيوم: 3.24 ملليجرام

الفسفور: 4.74 ملليجرام

البوتاسيوم: 49.6 ملليجرام

الصوديوم: 2.1 ملليجرام

الفوائد الصحية لمسحوق الخروب

يمتاز الخروب باحتوائه على مستويات جيدة من الكالسيوم والبوتاسيوم والألياف، وهي عناصر ضرورية للصحة العامة، كما أنه خيار مثالي لمن يتبعون حمية منخفضة الدهون، فضلا عن كونه خاليا تماما من الكافيين والجلوتين، مما يجعله آمنا للأشخاص الذين يعانون من حساسيات تجاه هذه المكونات.

أما فيما يخص المزاعم الصحية المنتشرة، فإن الأدلة العلمية لا تزال محدودة؛ فعلى سبيل المثال، أشارت الدراسات إلى انخفاض طفيف في الوزن لدى من تناولوا الخروب، لكن دون تأثير ملحوظ على نسبة الدهون أو الكتلة العضلية.

وبخصوص قدرته على مكافحة الخلايا الضارة (كالسرطان) بفضل مضادات الأكسدة، تشير المراجعات إلى أن الخروب يمتلك خصائص قيمة قد تساهم في تطوير أدوية مستقبلا، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن تناوله كغذاء سيحقق النتائج العلاجية ذاتها بشكل مباشر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.