بعد إصابة أسرة كاملة، المعمل الجنائي يعاين سبب تسريب غاز ببولاق الدكرور

18 حجم الخط

أمرت نيابة شمال الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب إصابة أسرة كاملة "زوجين و4 أبناء" باختناق نتيجة تسرب غاز داخل شقتهم ببولاق الدكرور، للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

إصابة أسرة كاملة في تسريب غاز

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة إشارة من مستشفى بولاق الدكرور العام بوصول أسرة مكونة من زوجين وأطفالهما الأربعة مصابين باختناق وضيق في التنفس وتم إخضاعهم للعلاج.



انتقلت قوة أمنية لفحص البلاغ، وتبين تعرض أسرة من 6 أفراد لتسرب غاز وإصابتهم بحالات اختناق وتم نقلهم إلى المستشفى وتلقوا العلاج واستقرت حالتهم، ولا توجد شبهة جنائية في الحادث، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

دور الطب الشرعي

يعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.