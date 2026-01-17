أخبار الرياضة اليوم: نيجيريا تحصد برونزية أفريقيا على حساب مصر، تعثر صفقة انتقال نجم سيراميكا كليوباترا إلى الأهلي والزمالك يُنهي أزمة مستحقات الأجانب

18 حجم الخط

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة التي نشرها القسم الرياضي في «فيتو» لعل أبرزها:

حصد منتخب نيجيريا الميدالية البرونزية بكأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح (4-2)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بالكان.

تحدث حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن خسارة الفراعنة أمام نيجيريا 4-2 بركلات الترجيح في مباراة تحديد الفريق صاحب المركز الثالث في بطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب.

يغادر منتخب مصر الأول لكرة القدم مطار كازابلانكا في الثالثة عصر غد الأحد بتوقيت القاهرة، في طريق العودة إلى القاهرة، بعد انتهاء مشاركته في بطولة أمم أفريقيا 2025.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن المفاوضات الجارية مع نادي سيراميكا كليوباترا بشأن ضم مروان عثمان، لاعب الفريق، قد تعطلت مؤقتا، رغم وجود رغبة متبادلة في إتمام الصفقة.

فاز فريق ريال مدريد، على نظيره ليفانتي، بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني.

كشف مصدر بالزمالك أن النادي بصدد إرسال رد رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قبل يوم 20 يناير الجاري، للرد على الشكوى المقدمة من الظهير الأيسر المغربي "محمود بنتايك" لفسخ تعاقده بسبب المستحقات.

أعلن باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، رسميًا عن تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2027، والمقرر إقامتها في ملف مشترك بين دول تنزانيا، أوغندا، وكينيا.

أكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن إدارة القلعة الحمراء أنهت اتفاقها مع هادي رياض، مدافع فريق بتروجيت، لتدعيم خط دفاع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

شن وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، هجوما ضد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بسبب تصريحاته الهجومية التي أطلقها الفترة الماضية، عقب الخسارة أمام السنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

أفاد مصدر مسؤول بنادي الزمالك بأن الإدارة نجحت في سداد كافة المستحقات المتأخرة للاعبي الفريق الأجانب، لغلق الباب أمام أي ثغرات قانونية قد تسمح لهم بفسخ عقودهم.

