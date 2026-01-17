وائل جمعة: لاعبو المنتخب المحليون قدموا أداءً أفضل من المحترفين بأمم أفريقيا

18 حجم الخط

وجه وائل جمعة أسطورة الكرة المصرية السابق، رسائل نارية بعد ما حصد منتخب مصر المركز الرابع في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وائل جمعة يهاجم المحترفين ويشيد بالمحليين

وقال وائل جمعة في تصريحات عبر بين سبورت: "التاريخ يعترف بالمنتخب البطل فقط، فالمركز الثاني كالمركز الأخير في البطولة.

وأضاف:"منتخب مصر يستطيع أن يلعب كرة قدم حقيقة بالمحليين، حصدنا 3 بطولات أفريقية متتالية عن طريق المحليين وليس المحترفين.

وواصل: 95% من تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا كانوا من المحليين وكانوا أفضل بكثير من المحترفين.

وتابع: بالنسبة لي موضوع المحليين والمحترفين لا يوجد فرق بينهم، وياسر إبراهيم لاعب محلي، وكان أفضل لاعب بمنتخب مصر في أمم أفريقيا.

وواصل: اسمنا منتخب مصر وليس منتخب حد، العب في ناديك كما تحب، ولكن عندما تلعب في مصر يجب أن تعطي 150% وهنشيلك فوق راسنا.

منتخب نيجيريا يحصد برونزية كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح

وحصد منتخب نيجيريا الميدالية البرونزية بكأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح (4-2)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بالكان.

وكان الوقت الأصلي انتهى بالتعادل السلبي، ليلجأ المنتخبان لركلات الترجيح التي ابتسمت لنيجيريا لتفوز بالميدالية البرونزية، فيما حصد منتخب مصر المركز الرابع بأمم أفريقيا.

وشهدت بداية المباراة تبادل السيطرة على الكرة بين مصر ونيجيريا.

وفي الدقيقة 6 تعرض إمام عاشور لإصابة في قدمه قبل أن يستكمل المباراة بشكل طبيعي.

وفي الدقيقة 13 مرر محمد صلاح كرة بينية لتريزيجيه ولكن تصدى لها حارس نيجيريا.

وكاد محمد صلاح أن يحرز الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 27 ولكن تصويبته تحولت إلى ركلة ركنية.

وألغى الحكم هدفًا لأكور آدامز بعد العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة 38.

وبدأ منتخب نيجيريا الشوط الثاني وسجل هدفًا آخرًا ولكن أُلغي بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 60 أجرى منتخب مصر تبديلين بخروج تريزيجيه وزيزو ودخول محمود صابر وعمر مرموش.

وفي الدقيقة 73 دفع حسام حسن بإبراهيم عادل وأخرج مصطفى محمد بحثًا عن تنشيط الجانب الهجومي.

وفي الدقيقة 82 طالب لاعبو منتخب مصر بركلة جزاء ولكن الحكم طالب باستمرار اللعب.

تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا

ودخل منتخب مصر مباراته أمام نيجيريا بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: خالد صبحي - رامي ربيعة - حمدي فتحي - محمد هاني

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد مصطفى “زيزو” - إمام عاشور

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح.

تشكيل نيجيريا أمام مصر

حارس المرمى: ستانلي نوابيلي.

الدفاع: برايت أوساي صامويل - إيجوا أوجبو - سيمي أجايي - برونو أونيمايتشي.

الوسط: رافاييل أونيديكا - موسيس سيمون - فيسايو باشيرو.

الهجوم: صامويل تشوكويزي - بول أوناتشو - أكور آدامز.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو التالي:

أديمولا لوكمان - فيكتور أوسيمين - فرانسيس أوزوهو - زيدو سنوسي - فرانك أونييكا - محمد عثمان - أماس أوباسوجي - أليكس إيوبي - شيدوزي أوازيم - شيديرا إجوكي - سليم فاجو - إبنيزر أكينساميرو - ريان أليبيوسو - توتشوكو ناندي.

