وليد الركراكي يهاجم حسام حسن: نحتاج إلى تغيير العقلية

شن وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، هجوما ضد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بسبب تصريحاته الهجومية التي أطلقها الفترة الماضية، عقب الخسارة أمام السنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

وبلغ المغرب المباراة النهائية بعد فوزه بركلات الترجيح 4-2 على نيجيريا في قبل النهائي بعد تعادلهما سلبيا في الوقتين الأصلي والإضافي.

وليد الركراكي ينتقد شكوى منتخب مصر من التحكيم

وقال وليد الركراكي، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة المقررة، غدا الأحد: "منتخب مصر اشتكى من التحكيم ضد السنغال، ودائما الفريق المهزوم يشتكي، ربما نحتاج لتغيير هذه العقلية في إفريقيا".

وأضاف: "أخطاء التحكيم موجودة في كل مكان، سواء في إفريقيا أو أوروبا، من المؤسف أننا نبالغ في الحديث عنها، يجب أن نحمي الحكام، نحن في نصف نهائي كأس العالم ضد فرنسا كان لنا ضربة جزاء واضحة لبوفال ولم نشتكِ، خسرنا وعدنا للعمل. في النهاية، الفريق الأفضل هو من يفوز عادة".

الركراكي يتحدث عن مواجهة المغرب والسنغال

وشدد الركراكي على أن مواجهة السنغال لن تكون سهلة، واصفا المنافس بأنه أحد أقوى المنتخبات في إفريقيا والعالم.

وأشار: "سنلعب ضد منتخب معتاد على النهائيات، والمباراة ستكون متكافئة، لكن لدينا أفضلية صغيرة تتمثل في الجمهور".

وتطرق مدرب المنتخب المغربي إلى صعوبة اللعب على أرضه، مشيرا إلى أن الضغط يكون مضاعفا والانفعالات حاضرة بقوة وهو ما رافق مشوار المنتخب في البطولة.

وأكد أن المنتخب المغربي يظهر "معدنه الحقيقي" عند مواجهة الفرق القوية، وأن هذا النهج مكنه من تحقيق سلسلة انتصارات طويلة في العامين الأخيرين.

ودعا الركراكي الجماهير ووسائل الإعلام إلى الابتعاد عن السلبية، مؤكدا أن طموحه لا يقتصر على التتويج بالنسخة الحالية فقط، بل بناء منتخب حاضر باستمرار في النهائيات القارية.

وقال: "هدفي هو الفوز بهذا اللقب، لكن الهدف الأكبر أن نكون دائما في النهائي وأن نضيف نجمة ثانية وثالثة في المستقبل".

واعتبر الركراكي أن التتويج باللقب من قلب الرباط لن يكون مهمة سهلة على المنافس، قائلا إن السنغال ستحتاج إلى أن تكون قوية جدا للفوز باللقب من وسط الرباط.



