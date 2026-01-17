السبت 17 يناير 2026
رياضة

توتر وقلق: ردود أفعال جماهير مصر في ركلات الترجيح أمام نيجيريا (فيديو)

جماهير منتخب مصر
جماهير منتخب مصر
رصدت عدسة "فيتو" ردود فعل جماهير منتخب مصر بالمسرح الروماني في مركز شباب الجزيرة، أثناء تنفيذ ركلات ترجيح مباراة مصر ونيجيريا.

وخيم الحزن على الجماهير بعد خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا بركلات الترجيح ليغادروا المسرح الروماني فور تسجيل نيجيريا ركلة الحسم. 

منتخب نيجيريا يحصد برونزية كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح

وحصد منتخب نيجيريا الميدالية البرونزية بكأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح (4-2)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بالكان.

وكان الوقت الأصلي انتهى بالتعادل السلبي، ليلجأ المنتخبان لركلات الترجيح التي ابتسمت لنيجيريا لتفوز بالميدالية البرونزية، فيما حصد منتخب مصر المركز الرابع في كأس أمم أفريقيا.

مباراة مصر ونيجيريا

وشهدت بداية المباراة تبادل السيطرة على الكرة بين مصر ونيجيريا.

وفي الدقيقة 6 تعرض إمام عاشور لإصابة في قدمه قبل أن يستكمل المباراة بشكل طبيعي.

وفي الدقيقة 13 مرر محمد صلاح كرة بينية لتريزيجيه ولكن تصدى لها حارس نيجيريا.

وكاد محمد صلاح أن يحرز الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 27 ولكن تصويبته تحولت إلى ركلة ركنية.

وألغى الحكم هدفًا لأكور آدامز بعد العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة 38.

وبدأ منتخب نيجيريا الشوط الثاني وسجل هدفًا آخر لكن أُلغي بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 60 أجرى منتخب مصر تبديلين بخروج تريزيجيه وزيزو ودخول محمود صابر وعمر مرموش.

وفي الدقيقة 73 دفع حسام حسن بإبراهيم عادل وأخرج مصطفى محمد بحثًا عن تنشيط الجانب الهجومي.

وفي الدقيقة 82 طالب لاعبو منتخب مصر بركلة جزاء لكن الحكم طالب باستمرار اللعب.

تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا

ودخل منتخب مصر مباراته أمام نيجيريا بتشكيل يضم كلًّا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: خالد صبحي - رامي ربيعة - حمدي فتحي - محمد هاني

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد مصطفى “زيزو” - إمام عاشور

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح.

شوط أول سلبي بين آرسنال ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

منتخب نيجيريا يحصد برونزية كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح (صور)

تشكيل نيجيريا أمام مصر 

حارس المرمى: ستانلي نوابيلي.

الدفاع: برايت أوساي صامويل - إيجوا أوجبو - سيمي أجايي - برونو أونيمايتشي.

الوسط: رافاييل أونيديكا - موسيس سيمون - فيسايو باشيرو.

الهجوم: صامويل تشوكويزي - بول أوناتشو - أكور آدامز.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو التالي:

أديمولا لوكمان - فيكتور أوسيمين - فرانسيس أوزوهو - زيدو سنوسي -  فرانك أونييكا - محمد عثمان - أماس أوباسوجي - أليكس إيوبي - شيدوزي أوازيم - شيديرا إجوكي - سليم فاجو - إبنيزر أكينساميرو - ريان أليبيوسو - توتشوكو ناندي.

 

 

 

 

