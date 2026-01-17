استقبال خاص للزمراوي وصوافطة خلال مران المصري اليوم (صور)

18 حجم الخط

شهد مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ، الذي أقيم مساء اليوم السبت المشاركة الأولى للثنائي أسامة الزمراوي وعميد صوافطة اللذين سبق الإعلان عن انضمامها لصفوف النسور الخُضر، من الوداد البيضاوي المغربي والسلط الأردني على الترتيب.

وكالعادة حرص نجوم الفريق والجهاز الفني على الترحيب الخاص بالثنائي، كعادة أغلب المنضمين لصفوف الفريق خلال المواسم الأخيرة.

المصري يضم مصطفى العش

وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات الحصول على خدمات مصطفى العش لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم اعتبارًا من فترة الانتقالات الشتوية الحالية وحتى نهاية الموسم الكروي 2027/2026.

وقام اللاعب بالتوقيع على تعاقده الجديد مع المصري وتوقيع الكشف الطبي بعد إنهاء كافة الإجراءات مع نادي الأهلي وسداد المقابل النقدي للصفقة.

وتعد تلك الصفقة الثالثة لأبناء بورسعيد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية حيث سبق لهم التعاقد مع المغربي أسامة الزمراوي لاعب خط وسط فريق الوداد البيضاوي والدولي الفلسطيني عميد صوافطة لاعب خط وسط فريق السلط الأردني.

طاقم تحكيم بوروندي بقيادة جورج جاتوجاتو لمباراة الزمالك والمصري بالكونفيدرالية

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات بالنسخة الثالثة والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ومضيفه فريق الزمالك والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الأحد الموافق الخامس والعشرين من يناير الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب

ويضم الطاقم الذي ينتمي إلى دولة بوروندي كل من جورج جانوجاتو حكمًا للساحة ومعه مساعد الحكم الأول ​إيمري نييونجابو، ومساع​د الحكم الثاني ​رينوفات بيزوموريمي

، فيما يتولى ​رودريج بيجيريمانا مهام الحكم الرابع، بينما يتولى المغربي حمزة الحجوي مهام مراقب المباراة، فيما تم إسناد مهام منسق المباراة إلى التونسي المعتز بالله دشراوي، ويتولى الموريتاني عبد الرحمن كيلي مهام مراقب الحكام، ويقوم المصري محمد السيسي بمهام المنسق الإعلامي للمباراة، ويتولى الناميبي ستيفن نديلي مهام المنسق الأمني للمباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.