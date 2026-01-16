من القلعة الحمراء إلى النسور الخضر، صالح سليم يزين بوستر تقديم مصطفى العش (فيديو وصور)

18 حجم الخط

قدّم النادي المصري البورسعيدي لاعبه الجديد مصطفى العش، القادم من صفوف النادي الأهلي، بطريقة مميزة ولافتة عكست روح الاحترام المتبادل بين الناديين الكبيرين، وقدّمت نموذجًا راقيًا لكيفية إدارة العلاقات بين أقطاب الكرة المصرية.

المصري يعلن ضم لاعب الأهلي

وجاء إعلان الصفقة بأسلوب احترافي هادئ، بعيدًا عن أي تعصب أو إثارة، ليؤكد أن انتقال اللاعبين بين الأندية الكبرى يظل في إطار المنافسة الشريفة، وأن قيمة وتاريخ الأندية أكبر من أي خلافات عابرة.

صالح سليم يزين تقديم المصري للعش

وشهد إعلان الصفقة لفتة خاصة من إعلام النادي المصري، بعدما استعان بصور للراحل صالح سليم، أسطورة النادي الأهلي ورمز القيم والمبادئ الرياضية، بالإضافة إلي صورة محمود الخططيب رئيس النادي الأهلي الحالي، في رسالة واضحة تؤكد أن العلاقة بين المصري والأهلي ممتدة عبر سنوات طويلة من الاحترام المتبادل والتاريخ المشترك.

وضمت الصورة الراحلين صالح سليم والسيد متولي رىيسا الاهلي والمصري السابقين ومحمود الخطيب وكامل أبو علي رىيسا الاهلي والمصري الحاليين.

وتعكس هذه الخطوة وعيًا كبيرًا من إدارة وإعلام النادي المصري بأهمية الحفاظ على الروح الرياضية، والتأكيد على أن الكرة المصرية لا تبنى إلا بتكاتف أنديتها الكبرى، وأن المنافسة داخل الملعب لا تُفسد العلاقات خارجه.

وتأتي صفقة مصطفى العش لتؤكد أن مصر كبيرة بأنديتها وجماهيرها، وأن المشهد الكروي المصري قادر دائمًا على تقديم نماذج إيجابية تُحتذى، تضع قيمة الكرة المصرية وتاريخها فوق أي اعتبارات أخرى.

