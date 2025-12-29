الدوري القطري، السد يتقدم على الشمال بهدف دون رد في الشوط الأول

18 حجم الخط

تقدم فريق السد على نظيره الشمال بهدف دون رد في الشوط الأول، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري القطري لكرة القدم للموسم الحالي على استاد نادي الشمال.

السد ضد الشمال

تقدم السد بهدف عن طريق لاعبه رافا موخيكا في الدقيقة 18.

ترتيب الدوري القطري

ويحتل فريق الشمال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 21 نقطة، حصدها من 10 مباريات، حقق خلالها 6 انتصارات و3 تعادلات، مقابل خسارة وحيدة، ليواصل المنافسة بقوة على صدارة الترتيب، حيث يفصله 4 نقاط فقط عن المتصدر الغرافة صاحب الـ25 نقطة.

في المقابل، يدخل فريق السد المباراة وهو في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بعدما حقق 5 انتصارات وتعادل في مباراتين وتلقى 3 هزائم، ويسعى الزعيم لتحقيق الفوز من أجل الاقتراب من المربع الذهبي ومواصلة المنافسة على لقب الدوري.

اكرم توفيق

ويأمل الشمال بقيادة أكرم توفيق في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، من أجل مواصلة الضغط على فرق الصدارة والحفاظ على آماله في المنافسة على لقب الدوري القطري هذا الموسم.

وعلى جانب آخر، أكد الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لفريق السد، جاهزية فريقه لمواجهة الشمال، مشددًا على صعوبة اللقاء في ظل النتائج الإيجابية التي يحققها المنافس هذا الموسم.

