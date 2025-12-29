الإثنين 29 ديسمبر 2025
السد يكتسح الشمال بهاتريك رافا موخيكا في الدوري القطري

اكتسح فريق السد نظيره الشمال بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري القطري لكرة القدم للموسم الحالي على استاد نادي الشمال.

مباراة السد ضد الشمال 

أحرز ثلاثية السد لاعبه رافا موخيكا في الدقيقة 18 و50 و53.

ترتيب الدوري القطري

ويحتل فريق الشمال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 21 نقطة، حصدها من 11 مباريات، حقق خلالها 6 انتصارات و3 تعادلات، مقابل خساراتين، ليواصل المنافسة بقوة على صدارة الترتيب، حيث يفصله 4 نقاط فقط عن المتصدر الغرافة صاحب الـ25 نقطة.

في المقابل، يحتل فريق السد المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 20 نقطة، بعدما حقق 6 انتصارات وتعادل في مباراتين وتلقى 3 هزائم، 

