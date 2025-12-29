السد يكتسح الشمال بهاتريك رافا موخيكا في الدوري القطري

18 حجم الخط

اكتسح فريق السد نظيره الشمال بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري القطري لكرة القدم للموسم الحالي على استاد نادي الشمال.

مباراة السد ضد الشمال

أحرز ثلاثية السد لاعبه رافا موخيكا في الدقيقة 18 و50 و53.

ترتيب الدوري القطري

ويحتل فريق الشمال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 21 نقطة، حصدها من 11 مباريات، حقق خلالها 6 انتصارات و3 تعادلات، مقابل خساراتين، ليواصل المنافسة بقوة على صدارة الترتيب، حيث يفصله 4 نقاط فقط عن المتصدر الغرافة صاحب الـ25 نقطة.

في المقابل، يحتل فريق السد المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 20 نقطة، بعدما حقق 6 انتصارات وتعادل في مباراتين وتلقى 3 هزائم،

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.