رياضة

تشيلسي يفوز على برينتفورد بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي

تشيلسي
تشيلسي
فاز فريق تشيلسي على نظيره برينتفورد بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج ضمن لقاءات الجولة الـ 22 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

 

أهداف مباراة تشيلسي وبرينتفورد

أحرز هدفي التقدم لفريق تشيلسي جواو وبيدور في الدقيقة 26 وبالمر من ضربة جزاء في الدقيقة 76.


تشكيل تشيلسي ضد برينتفورد 

 وأعلن ليام روسينيورمدرب تشيلسي التشكيل الرسمي للبلوز لمواجهة برينتفورد

وجاء تشكيل تشيلسي ضد برينتفورد كالتالي:

سانشيز في حراسة المرمي، ثم جيمس، تشالوبه، توسين، كوكوريا، إنزو فيرنانديز، كايسيدو، نيتو، بالمر، جارناتشو، وبيدور.


مباراة تشيلسي ضد برينتفورد 


ويحتل تشيلسي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، بعد خوضه 22 جولة، حقق خلالها الفوز في 9 مباريات، وتلقى 6 هزائم، وتعادل في 7 مواجهات، وأحرز لاعبوه 36هدفًا، فيما استقبلت شباكهم 24 هدفًا.

بينما يتواجد برينتفورد في المركز الخامس برصيد 33 نقطة، بعدما حقق الفوز في 10 مباريات، وخسر 9، وتعادل في 3، وسجل لاعبوه 35 هدفًا، وتلقت شباكهم 30.

