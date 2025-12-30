بفارق 20 مليون جنيه، بيراميدز يخطف حامد حمدان من الأهلي والزمالك

18 حجم الخط

نجح نادي بيراميدز في خطف الفلسطيني حامد حمدان لاعب بتروجيت من الأهلي والزمالك بعد صراع ثلاثي بين الأهلي والزمالك وبيراميدز على ضم نجم خط وسط منتخب فلسطين.

بيراميدز يخطف حامد حمدان

وأنهى مسؤولو نادي بيراميدز اتفاقهم مع نادي بتروجت لضم حامد حمدان مقابل ما يقرب من 50 مليون جنيه خلال الميركاتو الشتوي القادم.

ومن المنتظر الإعلان عن الصفقة خلال الساعات القادمة.

مفاوضات الأهلي والزمالك لضم حامد حمدان

يذكر أن الأهلي أيضًا قدم عرضًا جيدًا يصل لـ ٣٠ مليون جنيه للتعاقد مع الفلسطيني ولكنه أقل من عرض بيراميدز لضم اللاعب، وكان هناك تواصل من قبل المسؤولين بالنادي الأحمر مع مسؤولي بتروجت لحسم الصفقة قبل أن يحسم بيراميدز الصفقة.

كما رغب نادي الزمالك في ضم اللاعب في يناير، ولكن الأمور المالية وأزمات القيد أبعدت نادي الزمالك عن سباق التعاقد مع حامد حمدان.

معسكر خارجي لبيراميدز

استقر الجهاز الفني لنادي بيراميدز على أن يخوض الفريق معسكرا خارجيا خلال شهر يناير المقبل، استغلالا لفترة التوقف الدولي الحالية، واستعدادا لاستئناف الموسم والذي يشهد مباريات هامة بالدوري الممتاز وكأس مصر وكذلك دوري أبطال أفريقيا.



واستقر النادي السماوي على خوض المعسكر في العاصمة الإماراتية أبوظبي ، بداية من يوم 5 يناير على أن يمتد حتى يوم 13 يناير، قبل العودة لاستكمال التحضيرات لاستئناف الدوري يوم 19 يناير بمواجهة البنك الأهلي، قبل السفر إلى المغرب لمواجهة نهضة بركان في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا في رحلة الحفاظ على اللقب القاري.

