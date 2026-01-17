السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الكاف يخطر المصري بطاقم تحكيم مباراة الزمالك في الكونفيدرالية

الزمالك والمصري
الزمالك والمصري
18 حجم الخط

تلقى النادي المصري إخطارا رسميا من لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يخطره عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات بالنسخة الثالثة والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري والزمالك.

 طاقم تحكيم بوروندي لمباراة الزمالك والمصري بالكونفيدرالية

ويضم طاقم مباراة الزمالك والمصري الذي ينتمي إلى دولة بوروندي كلا من جورج جانوجاتو حكمًا للساحة ومعه مساعد الحكم الأول ​إيمري نييونجابو، ومساع​د الحكم الثاني  ​رينوفات بيزوموريمي
 ، فيما يتولى ​رودريج بيجيريمانا مهام الحكم الرابع، بينما يتولى المغربي حمزة الحجوي  مهام مراقب المباراة، فيما تم إسناد مهام منسق المباراة إلى التونسي المعتز بالله دشراوي، ويتولى الموريتاني عبد الرحمن كيلي مهام مراقب الحكام، ويقوم  المصري محمد السيسي بمهام المنسق الإعلامي للمباراة، ويتولى الناميبي ستيفن نديلي مهام المنسق الأمني للمباراة.

موعد مباراة المصري والزمالك 

ويلتقي المصري والزمالك في التاسعة مساء الأحد الموافق الخامس والعشرين من يناير الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب في مباراة الجولة الثالثة  من المجموعة الرابعة لدور المجموعات بالنسخة الثالثة والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم. 

اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة المصري وزد إف سي بكأس مصر

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم الساعة الثانية والنصف عصر يوم الأربعاء المقبل  الموافق الحادي والعشرين من يناير الجاري موعدًا لانطلاق مباراة دور الستة عشر من بطولة كأس مصر والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق زد اف سي.

 تقام المباراة على ستاد الجيش ببرج العرب، وكان المصري قد صعد لهذا الدور بعد تغلبه على فريق دكرنس بأربعة أهداف مقابل هدفين، فيما صعد فريق زد اف سي للدور ذاته بعد تغلبه على فريق جي (ألو ايجيبت سابقًا) بهدف للاشيء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكونفيدرالية المصري والزمالك المصري موعد مباراة المصرى والزمالك

مواد متعلقة

من القلعة الحمراء إلى النسور الخضر، صالح سليم يزين بوستر تقديم مصطفى العش (فيديو وصور)

المصري يضم مصطفى العش لاعب الأهلي لمدة موسم ونصف

المحكمة الرياضية تلزم الزمالك بسداد 1.6 مليون دولار لصالح إبراهيما نداي

بفارق 20 مليون جنيه، بيراميدز يخطف حامد حمدان من الأهلي والزمالك

السد يكتسح الشمال بهاتريك رافا موخيكا في الدوري القطري

الدوري القطري، السد يتقدم على الشمال بهدف دون رد في الشوط الأول

بشير التابعي ينتقد مدرب الأهلي: "معندوش فكر"

محمد عبد الجليل: إبراهيم حسن سبب طرد محمد هاني في مباراة جنوب إفريقيا
ads

الأكثر قراءة

أول منشور تحذيري لهيئة الدواء في 2026، سحب تشغيلة من حقن "ديكلاك" مضاد للالتهابات

حقيقة تسريب امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية بالشرقية

من الوجه البحري إلى القاهرة، أماكن سقوط الأمطار اليوم السبت

الصغرى تقترب من الأجواء الأوروبية، درجات الحرارة اليوم السبت في محافظات مصر

بنبحث عن حجج ونحمل الهزيمة لآخرين، علاء مبارك يكشف سر هزيمة مصر أمام السنغال

مجلس الوزراء يكشف حقيقة رسائل البريد المصري لسداد مخالفات المرور

ضبط المتورط في تداول امتحان اللغة العربية للإعدادية بالقليوبية

تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية في عدة محافظات، والتعليم تحذر

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

أعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

على رأسها فرض الصيام، أبرز الأحداث التي عاصرها عهد النبي في شعبان

نفحات رمضان تقترب، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1447 هجريًا غدًا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 17 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية