الكاف يخطر المصري بطاقم تحكيم مباراة الزمالك في الكونفيدرالية

تلقى النادي المصري إخطارا رسميا من لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يخطره عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات بالنسخة الثالثة والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري والزمالك.

طاقم تحكيم بوروندي لمباراة الزمالك والمصري بالكونفيدرالية

ويضم طاقم مباراة الزمالك والمصري الذي ينتمي إلى دولة بوروندي كلا من جورج جانوجاتو حكمًا للساحة ومعه مساعد الحكم الأول ​إيمري نييونجابو، ومساع​د الحكم الثاني ​رينوفات بيزوموريمي

، فيما يتولى ​رودريج بيجيريمانا مهام الحكم الرابع، بينما يتولى المغربي حمزة الحجوي مهام مراقب المباراة، فيما تم إسناد مهام منسق المباراة إلى التونسي المعتز بالله دشراوي، ويتولى الموريتاني عبد الرحمن كيلي مهام مراقب الحكام، ويقوم المصري محمد السيسي بمهام المنسق الإعلامي للمباراة، ويتولى الناميبي ستيفن نديلي مهام المنسق الأمني للمباراة.

موعد مباراة المصري والزمالك

ويلتقي المصري والزمالك في التاسعة مساء الأحد الموافق الخامس والعشرين من يناير الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب في مباراة الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات بالنسخة الثالثة والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم.

اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة المصري وزد إف سي بكأس مصر

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم الساعة الثانية والنصف عصر يوم الأربعاء المقبل الموافق الحادي والعشرين من يناير الجاري موعدًا لانطلاق مباراة دور الستة عشر من بطولة كأس مصر والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق زد اف سي.

تقام المباراة على ستاد الجيش ببرج العرب، وكان المصري قد صعد لهذا الدور بعد تغلبه على فريق دكرنس بأربعة أهداف مقابل هدفين، فيما صعد فريق زد اف سي للدور ذاته بعد تغلبه على فريق جي (ألو ايجيبت سابقًا) بهدف للاشيء.

