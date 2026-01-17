السبت 17 يناير 2026
حوادث

التحقيق مع مالك شقة استولى علي عفش مستأجر في الهرم

بدء التحقيق مع متهم
بدء التحقيق مع متهم بسرقة عفش مستأجر في الهرم،فيتو
تبدأ جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع مالك شقة متهم بسرقة عفش مستأجر بالكامل وطبنجة مرخصة بمنطقة الهرم والاستماع للمتهم، وأخذ أقواله فيما هو منسوب إليه، وكلفت رجال المباحث العامة لجمع التحريات والمعلومات، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الحادث وفحصها.
 

وذلك عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغا من مستأجر ضد مالك شقة، يتهمه بسرقة العفش بالكامل وطبنجة مرخصة.

على الفور تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على مالك الشقة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.

 

إخلاء سبيل المتهم بإصابة مدير صالة جيم بطلق ناري في الشيخ زايد

 

وعلي جانب اخر، كانت قد قررت محكمة جنح الشيخ زايد، إخلاء سبيل المتهم بإصابة مدير صالة جيم بطلق ناري، لخلاف على دعوات تدريب خاصة بالجيم، في مدينة الشيخ زايد.

وكشفت التحقيقات أن المتهم شاب تم تحديد هويته، أطلق عيارا ناريا على المجني عليه، لخلاف بين المجني عليه وأحد المتدربين بصالة الجيم على دعوات التدريب.

 

تفاصيل إصابة مدير صالة جيم بطلق ناري بالشيخ زايد
البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد إطلاق شخص أعيرة نارية داخل صالة جيم بمدينة الشيخ زايد، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

حبس المتهمين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب لعب الأطفال بالتجمع

تخفيف حكم حبس البلوجر محمد عبد العاطي إلى 3 أشهر بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

