ماس كهربائي وراء حريق شقة في حدائق أكتوبر وإصابة 6 أشخاص والمعمل الجنائي يحقق

كشفت التحريات الأولية أن ماسًا كهربائيًا تسبب في نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة حدائق أكتوبر، أسفر عن إصابة 6 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ويواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار الحريق للوقوف على أسبابه، فور انتهاء رجال الحماية المدنية من عمليات التبريد.

كما يقوم رجال المباحث العامة بأخذ أقوال شهود العيان وسكان الشقة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد الظروف التي أدت إليها.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى السادس من  أكتوبر وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق ونتج عنها إصابة ٦ أشخاص وتم نقلهم للمستشفى.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

الحماية المدنية

وقالت إدارة الحماية المدنية، إنه قد تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدورى على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق.

الجريدة الرسمية