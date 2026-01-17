السبت 17 يناير 2026
حوادث

فريق بحث لكشف غموض العثور على جثة شاب متحللة بالواحات البحرية

فريق بحث لكشف حقيقة
فريق بحث لكشف حقيقة وفاة شاب داخل شقته في الواحات،فيتو
تواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، جهودها لكشف ملابسات غموض جثة شاب عثر عليها معفنة داخل شقة كان يقيم بها في الواحات البحرية، وذلك من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الحادث والاستماع لأسرة الشاب وجمع المعلومات عن المترددين له وعلاقاته لكشف ملابسات الواقعة، والتوصل إلى ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمها.

 

البداية بلاغ تلقاه اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، يفيد بالعثور على جثة شاب داخل شقته بمنطقة الواحات البحرية. وبانتقال القوات لموقع الحادث وبالفحص، تبين العثور على جثة لشاب متحللة، ولا توجد  أي آثار بعثرة بمحتويات الشقة أو كسر بمنافذها. وبمعاينة الجثة، تبين أنه من المحتمل أن يكون قد مر على وفاته ما يقرب من 6 أشهر.

 

وكشفت التحريات الأولية، من خلال الاستماع لأحد أفراد أسرته، تبين أن المتوفى  كان يقيم بمفرده، وقطع الاتصال بأفراد أسرته، لمروره بأزمة نفسية، وكان يرفض التواصل معهم. وأنه حاول الاطمئنان عليه سابقًا، إلا أنه كان يرفض التواصل، حتى أبلغه الجيران باختفائه، وعثر عليه مفارقًا الحياة.
تم نقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

 

الجريدة الرسمية