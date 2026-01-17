إصابة سيدة ونجلتها في حادث مروري بالوراق

18 حجم الخط

أصيبت سيدة ونجلتها في حادث تصادم بدائرة قسم شرطة الوراق، وتم نقلها إلى المستشفى.

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة إخطارًا يفيد باصابة سيدة ونجلتها في حادث تصادم بدائرة القسم، على الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث.

وتبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل بسرعة جنونية، اصطدمت بسيدة ونجلتها، أثناء عبورهما نهر الطريق، ما أدى إلى إصابتهما.

وتم التحفظ على السيارة وقائدها، وتولت النيابة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.