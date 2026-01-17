السبت 17 يناير 2026
حوادث

ضبط القط أخطر تاجر مخدرات بشابو وايس في الجيزة

ضبط اكبر تاجر للمخدرات
ضبط اكبر تاجر للمخدرات الآيس في حملة امنية بالجيزة،فيتو
تمكنت الادارة العامة لمباحث المخدرات بمديرية امن الجيزة،  من توجيه ضربة قوية لتجار المواد المخدرة، حيث نجحت في ضبط  تاجر مخدرات وشهرته القط، من أكبر مروجي السموم بحوزته كميات كبيرة من  الشابو والإستروكس والآيس، علي عملائه من تجار التجزئة والمتعاطين.

 

البداية كانت  ورود معلومات  لمدير الادارة، تفيد بقيام أحد  العناصر الإجرامية وله سجل اجرامي  بترويج المواد المخدرة على نطاق واسع في الجيزة.

وعلى الفور، تم تقنين الإجراءات القانونية، وتوجهت حملة من قوات الادارة، ونجحت في ضبط المتهم وبحوزته كميات كبيرة من المواد المخدرة المعدة للبيع، قبل ترويجها علي عملائه. 

وتم مصادرة المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
 

عقوبة الاتجار في المخدرات بالقانون 

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

الجريدة الرسمية