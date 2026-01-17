لماذا تعود واشنطن للوساطة في سد النهضة؟.. عبد المنعم سعيد يشرح حسابات ترامب

18 حجم الخط

سد النهضة، علّق الكاتب الكبير والمحلل السياسي الدكتور عبد المنعم اسعيد على دور الولايات المتحدة في ملف سد النهضة، مشيرًا إلى أن عرض واشنطن للقيام بدور الوساطة مجددًا يأتي في إطار سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تختلف جذريًا عن كل الرؤساء السابقين.

ترامب: رئاسة مختلفة ونهج مزدوج

خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع برنامج «الصورة» تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أوضح سعيد أن الرئيس الأمريكي يريد إرسال رسالة للعالم بأن «أمريكا أولًا»، وأنه يسعى دائمًا لتعزيز مصالح الولايات المتحدة، سواء داخليًا أو خارجيًا.



وأضاف: «يجب أن نتعامل مع ترامب على أنه نوع مختلف من الرئاسة الأمريكية منذ جورج واشنطن وحتى بايدن»، مؤكدًا أن أسلوبه يجمع بين استخدام القوة في بعض القضايا، والتدخل الدبلوماسي في أخرى، مثل غزة، وقف إطلاق النار، كمبوديا، تايلاند، وأخيرًا سد النهضة.

سد النهضة: اهتمام عالمي ومبادرة شخصية لترامب

أشار سعيد إلى أن اهتمام ترامب بملف سد النهضة مرتبط برؤيته الشخصية، وسبق أن أشار إلى القضية خلال حملته الانتخابية، بالإضافة إلى دور بعض الشخصيات الحائزة على جوائز دولية في تشجيعه على التدخل.

وأكد أن واشنطن ترى في الملف فرصة لتعزيز علاقاتها بالدول العربية المعتدلة، مثل مصر، السعودية، والإمارات، وربما السودان وإثيوبيا، ضمن إطار مشروع سلام أوسع وتحقيق مصالح استراتيجية مشتركة.

العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن وأثرها على الملفات العربية

أوضح سعيد أن العلاقات بين الدول العربية والولايات المتحدة تشمل أبعادًا عسكرية واستراتيجية، مثل مناورات النجم الساطع بين مصر والولايات المتحدة، فضلًا عن التعاون في قضايا الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.



وأشار إلى أن واشنطن تعتبر إسرائيل حليفًا مهمًا، لذلك تسعى إلى خلق جبهات للتوافق في عملية السلام، مع الأخذ في الاعتبار مصالح كل طرف عربي ودولي.

مشروع شامل للسلام قائم على المصالح المتبادلة

واختتم سعيد حديثه بالقول إن ترامب يعمل على مشروع شامل للسلام قائم على مصالحه ومصالح الدول المعنية، وأن دوره في الوساطة ليس مطلقًا لصالح طرف واحد، بل محاولة لتنسيق مصالح متعددة، مضيفًا: "ليس معنى ذلك أننا نضع ترامب في جيوبنا، لكنه ينظر لمصالحه ومصالحنا، وعندما يكون هناك توافق يقوم بدور الوساطة".

