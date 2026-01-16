الجمعة 16 يناير 2026
رياضة

فوضى بيع التذاكر تفرض نفسها قبل نهائي أمم أفريقيا رغم التحذيرات

 قبل ساعات من المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، عادت أزمة بيع التذاكر لتفرض نفسها بقوة، بعدما انتعشت السوق السوداء مجددا بأسعار خيالية، في مشهد يتكرر رغم الإجراءات الأمنية المشددة والتحذيرات الرسمية الصادرة عن السلطات المغربية.

أزمة التذاكر في بطولة أمم أفريقيا 

 وذكرت صحيفة “هسبريس” المغربية أن الإقبال الجماهيري غير المسبوق على نهائي أمم إفريقيا حول التذاكر إلى سلعة نادرة، ما أفسح المجال أمام شبكات منظمة وأفراد لاستغلال الطلب المرتفع وتحقيق مكاسب مالية ضخمة، في ظل استمرار الظاهرة خارج القنوات الرسمية.

وأوضحت الصحيفة أن الأزمة لا تقتصر على محيط الملاعب فقط، بل تبدأ منذ المراحل الأولى لعملية طرح التذاكر، خاصة عبر المنصات الإلكترونية، حيث يتم إعادة بيعها دون رقابة حقيقية قبل وقت طويل من موعد المباراة.

وأشار التقرير إلى استغلال ثغرات رقمية، أبرزها استخدام برمجيات آلية “بوتات” لشراء كميات كبيرة من التذاكر فور فتح باب الحجز، إلى جانب ضعف أنظمة التحقق ومنع الشراء المتكرر، وغياب آليات تتبع دقيقة لمسار التذكرة من لحظة بيعها وحتى دخول حاملها للمدرجات.

وأضافت “هسبريس” أن أسعار التذاكر في السوق السوداء وصلت إلى نحو 400 يورو (ما يعادل 4000 درهم مغربي)، في وقت لا تتجاوز فيه القيمة الرسمية للتذكرة 15 يورو، وهو ما يعكس حجم الاستغلال الذي يتعرض له المشجعون.

وحذر التقرير من أن استمرار هذه الظاهرة قد يسيء إلى صورة البطولة ويؤثر سلبا على سمعة المغرب السياحية، خاصة مع مشاركة أعداد كبيرة من الجماهير الأجنبية التي قد تصطدم بأسعار مبالغ فيها لا تعكس السعر الحقيقي للتذاكر.

موعد مباراة المغرب والسنغال

ويخوض منتخب المغرب مواجهة قوية أمام منتخب السنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم الأحد المقبل الموافق 18 يناير، وتنطلق صافرتها في الـ9 مساء بتوقيت القاهرة.

