أخبار الرياضة اليوم: اتحاد الكرة يرد على فسخ تعاقد التوأم.. طاقم تحكيم مباراة منتخب مصر ونيجيريا.. لاعب الأهلي يعلن فسخ تعاقده مع الفريق.. المصري يضم مصطفى العش

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة التي نشرها القسم الرياضي في «فيتو» لعل أبرزها:

منتخب مصر، كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة، حقيقة ما تناولته بعض المواقع الإخبارية المغربية، عن اتجاه داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة، بفسخ التعاقد مع التوأم حسام وإبراهيم وإنهاء علاقتهما بمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على خلفية ما بدر منهما من تجاوزات بحق أحد الصحفيين المغاربة خلال المؤتمر الصحفي لمباراة مصر ونيجيريا، والذي عقد ظهر اليوم بمدينة الدار البيضاء.

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب نيجيريا، في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

أعلن عبد الرحمن رشدان مدافع النادي الأهلي عن فسخ تعاقده مع القلعة الحمراء بالتراضي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الجمعة، رسميًا إيقاف قيد جديد للاعبين في نادي الإسماعيلي، بسبب أحد القضايا المتعلقة بأحد اللاعبين السابقين.



كشفت تقارير صحفية فرنسية عن إجراء زين الدين زيدان مفاوضات سرية مكثفة مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، لتولي مهمة تدريب المنتخب الأول خلفا لديدييه ديشامب بعد نهاية كأس العالم 2026.

أعلن نادي أيك السويدي رسميا التعاقد مع المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

استقر النادي الأهلي على قيد اللاعب الشاب إبراهيم الأسيوطي في القائمة الأفريقية للفريق، خلال الفترة الحالية.

أنهى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات الحصول على خدمات مصطفى العش لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

أصدرت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" حكما بإلزام نادي الزمالك بسداد مبلغ مليون و600 ألف دولار، إضافة إلى الفوائد لصالح السنغالي إبراهيما نداي لاعب الفريق السابق.



منتخب مصر، أصدرت لجنة الإنضباط بالاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” قرارا رسميا بإيقاف ثنائي منتخب مصر مروان عطية وصلاح محسن مباراتين، بعد إشارتهما إلى حكم مباراة مصر والسنغال بالحصول على رشوة، عقب انتهاء مباراة المنتخبين في نصف نهائي أمم إفريقيا.

