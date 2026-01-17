كأس عاصمة مصر، كهرباء الإسماعيلية يفوز على زد 2-1 في ريمونتادا مثيرة (صور)

18 حجم الخط

فاز فريق كهرباء الاسماعيلية على نظيره زد، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

مباراة كهرباء الإسماعيلية وزد

افتتح زد التسجيل عن طريق مازن ياسر في الدقيقة 44، فيما رد كهرباء الإسماعيلية بهدفين عن طريق علي سليمان وعبدالله مارادونا في الدقائق 57 و88.

بهذه النتيجة يحتل زد المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط ليصعد رسميا إلى الدور المقبل، بينما يحتل كهرباء الإسماعيلية المركز الرابع برصيد 8 نقاط.

ويتواجد الفريقان في المجموعة الثالثة، التي تضم كل من: المصري البورسعيدي، سموحة، الاتحاد السكندري، الزمالك، حرس الحدود.

نظام كأس عاصمة مصر موسم 2025-2026

ويشارك هذا الموسم في بطولة كأس الرابطة 21 ناديًا من الدوري المصري الممتاز، موزعةً على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 7 أندية.

مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الأهلي - سيراميكا كليوباترا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب

المجموعة الثانية: بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة

المجموعة الثالثة: الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد - الاتحاد السكندري - سموحة - كهرباء الإسماعيلية.

ويتأهل من كل مجموعة في بطولة كأس العاصمة كل من المتصدر والوصيف مباشرةً إلى ربع النهائي، إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث بين المجموعات، لضمان منافسات قوية ومتوازنة في الأدوار الإقصائية.

أبطال كأس عاصمة مصر

وشهدت النسخ الأربع السابقة تتويج مودرن سبورت بأول لقب "كأس رابطة الأندية"، فيما نجح فريق سيراميكا في التتويج بآخر 3 نسخ من هذه البطولة قبل أن يودع الثنائي هذه النسخة، ليعلنا عن بطل جديد للبطولة هذا الموسم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.