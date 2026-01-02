الجمعة 02 يناير 2026
رياضة

كأس عاصمة مصر، موعد مباراة الزمالك أمام زد

الزمالك وزد
الزمالك وزد
18 حجم الخط

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لاستكمال مشواره في بطولة كأس عاصمة مصر، عقب خسارته الثقيلة أمام الاتحاد السكندري في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الخميس.

وتعرض الأبيض للهزيمة بثلاثة أهداف دون مقابل أمام الاتحاد السكندري، في إطار منافسات الجولة الرابعة من البطولة، في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية والتى شهدت خوض الزمالك المباراة بفريق الشباب تحت قيادة فنية مؤقتة لتامر عبد الحميد ومساعده حازم إمام.

موعد مباراة الزمالك وزد إف سي بمجموعات كأس عاصمة مصر

من المقرر أن يواجه الزمالك فريق زد إف سي في الجولة السادسة من منافسات كأس عاصمة مصر، إذ تقام المباراة يوم الأحد الموافق 11 يناير 2026، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزد إف سى بمجموعات كأس عاصمة مصر

عبر استديو تحليلي، يضم كوكبة من ألمع نجوم الكرة السابقين، تنقل إحدى قناتي أون سبورت 1 أو 2، مباراة الزمالك وزد إف سي، بمجموعات كأس عاصمة مصر، على الهواء مباشرة.

مواعيد مباريات الزمالك في بطولة كأس عاصمة مصر

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك كالتالي:

الجولة السادسة

الأحد 11 يناير 2026 - الزمالك × نادي زد - استاد المقاولون العرب - 8 مساء

الجولة السابعة

الخميس 15 يناير 2026 - المصري البورسعيدي × الزمالك - استاد برج العرب - 8 مساء

