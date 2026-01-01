أخبار الرياضة اليوم: خسارة الزمالك أمام الاتحاد في كأس العاصمة.. موعد وصول حمزة عبد الكريم لإسبانيا للانضمام لبرشلونة.. وتعادل ليفربول مع ليدز

18 حجم الخط

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

يستعد حمزة عبد الكريم مهاجم النادي الأهلي ومنتخب الشباب، للانضمام إلى فريق صفوف فريق الرديف بنادي برشلونة الإسباني، خلال الفترة المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، موعد وصول حمزة عبد الكريم، للانضمام إلى نادي برشلونة، بعد الاتفاق على انتقاله على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي لتعزيز صفوف الفريق الرديف.

حقق فريق الاتحاد السكندري الفوز على الزمالك بنتيجة 0/3، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب برج العرب، في الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

خاض الزمالك اللقاء باللاعبين الشباب، بينما لعب الاتحاد السكندري بقوامه الأساسي من اللاعبين الكبار.

خسر فريق وادي دجلة أمام نظيره الجونة، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت، اليوم الخميس، على استاد السلام ضمن فعاليات الجولة الرابعة من كأس عاصمة مصر.

وجاء هدف الفوز لفريق الجونة في الدقيقة 12 عن طريق محمد النحاس.

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب بنين، في السادسة مساء يوم الإثنين المقبل، في دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة بالمغرب.

بدأ مران المنتخب بتدريبات بدنية ثم جمل فنية وتقسيمة وتسديد على المرمى.

انتهت مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب أنفيلد، في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغاب محمد صلاح نجم ليفربول عن فريقه في الفترة الحالية لتواجده مع منتخب مصر المشارك في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.

انتهت مباراة كريستال بالاس ضد فولهام بنتيجة 1/1، في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم الخميس، على ملعب سيلهرست بارك، ضمن لقاءات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل الفرنسي جون فيليب ماتيتا هدف كريستال بالاس في مرمى فولهام في الدقيقة 39، وتعادل توم كايرني لفريق فولهام في الدقيقة 80.

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن قيمة التبرعات التي أنفقها محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، ومنتخب مصر الأول، وإبراز الدور الإنساني الذي يقوم به اللاعب.

وأكدت أن محمد صلاح أنفق جزءًا كبيرًا من دعمه لمسقط رأسه قرية نجريج، حيث سبق ومول بناء مستشفى ومدرسة، إلى جانب مساهمته بمبلغ 383 ألف يورو في إنشاء محطة لمعالجة المياه، بالإضافة إلى تقديم مساعدة شهرية بقيمة 4 آلاف يورو للأسر الأكثر احتياجًا.

أعلن نادي تشيلسي رسميًا إقالة مدربه إنزو ماريسكا من منصبه، في خطوة تهدف إلى تصحيح مسار الفريق خلال المرحلة الحاسمة من الموسم.

وجاء في بيان النادي أن ماريسكا قاد الفريق خلال فترته لتحقيق نجاحات لافتة، أبرزها التتويج بلقبي دوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية، مؤكّدًا أن هذه الإنجازات ستبقى جزءًا مهمًا من تاريخ تشيلسي الحديث، كما توجه النادي بالشكر للمدرب الإيطالي على إسهاماته وجهوده التي بذلها مع الفريق.

أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أن الفريق يمر بمرحلة صعبة بسبب كثرة الإصابات والإيقافات، ردًا على ما تم تداوله من معلومات مغلوطة حول الفريق في الآونة الأخيرة.

وأضاف أن هناك بعض الإصابات الجديدة تستلزم فترة علاج تتراوح ما بين أسبوع إلى ثلاثة أسابيع.

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تقديم واجب العزاء في وفاة حمدي جمعة، نجم الأهلي السابق، الذي وافته المنية مساء الإثنين الماضي، بعد مسيرة حافلة بالعطاء داخل جدران القلعة الحمراء.

وتقدم الخطيب بخالص التعازي إلى أسرة الفقيد وذويه، مؤكدا أن النادي الأهلي فقد أحد أبنائه المخلصين الذين تركوا بصمة مميزة خلال فترة لعبه بقميص الفريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.