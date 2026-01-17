موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

18 حجم الخط

يستضيف ملعب سانتياجو برنابيو مباراة ريال مدريد وليفانتي، اليوم السبت ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وتعد تلك المباراة هي الأولى لـ أربيلوا مع نادي ريال مدريد في الدوري الإسباني بعد تعيينه في منصبه مؤقتًا خلفًا لـ تشابي ألونسو.

وتولى أربيلوا مسؤولية الريال في مباراة واحدة يوم الأربعاء الماضي ضد ألباسيتي وخسر في دور الـ16 في كأس الملك.

موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني

وتنطلق مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفانتي

وتذاع مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني عبر قناة beIN SPORTS 2.

وأعلن ألفارو أربيلو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة ليفانتي، ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز للموسم الجاري 2025-2026.

وشهدت قائمة ريال مدريد عودة النجم الفرنسي كيليان مبابي، في دفعة قوية لهجوم الفريق، خاصة في ظل سعي الجهاز الفني لاستعادة الانتصارات والتمسك بالمنافسة على لقب الدوري.

قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفانتي

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفانتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – فران جونزاليس – سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: داني كارفاخال – ديفيد ألابا – راؤول أسينسيو – ألفارو كاريراس – فران جارسيا – دين هويسين – دييجو خيمينيز.

خط الوسط: جود بيلينجهام – إدواردو كامافينجا – فيدي فالفيردي – أوريلين تشواميني – أردا جولر – داني سيبايوس – سيستيرو – بالاسيوس – ليفا.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – جونزالو – فرانكو ماستانتوونو.

ترتيب ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، بينما يتواجد فريق ليفانتي في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 14 نقطة.

حكم مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، تعيين الحكم ميجيل سيسما إدارة مباراة ريال مدريد وليفانتي المرتقبة.

وتُعد تلك المباراة هي الأولى لـ ريال مدريد التي يتولى إدارتها سيسما في مسيرته المهنية، حيث لم يسبق له أن تولى مسؤولية تحكيم مباراة للملكي.

أما حكم تقنية الفيديو في مباراة ريال مدريد وليفانتي، فسيكون خافيير إجليسياس.

