كاف يحدد موعد وحكام مباراة بيراميدز ونهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا

تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بتحديد موعد وحكام مباراة الفريق أمام نهضة بركان في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

بيراميدز ونهضة بركان 

ومن المقرر أن يحل بيراميدز ضيفا على نهضة بركان المغربي في السابعة من مساء يوم السبت 24 يناير الجاري (الثامنة بتوقيت المغرب) على الملعب البلدي بمدينة بركان في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن يدير المباراة طاقم حكام من الكونغو الديموقراطية بقيادة الحكم يانيك مالالا كابانجا، ويعاونه مواطنوه سيبوتو بلاسي المساعد الأول، وكولا ماتالالا المساعد الثاني، والحكم الرابع بيير كابينجو.

ويراقب المباراة كلود ماهونو من بنين، ويراقب أداء الحكام موزينحا جاكس من جمهورية الكونغو، والمنسق العام علي جيلاني من ليبيا، والمنسق الإعلامي أنس عزام من المغرب، والمنسق الأمني رشيد مدجيبا من الجزائر، ومنسق حقوق البث أيمن زيزي من المغرب.

شباب بيراميدز يخسر من بتروجيت بسباعية

حقق فريق بتروجيت فوزا كاسحا على نظيره فريق شباب بيراميدز بسبعة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة من كأس عاصمة مصر.

وسجل أهداف بتروجيت كل من: سكو سونكو (خمسة  أهداف) في الدقيقة 20 و24 و32 و87 و90+3، وبدر موسى في الدقيقة 40 ومصطفى البدري 2+45 من ركلة جزاء. 

