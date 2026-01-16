مفاجأة جديدة في مصير فينيسيوس مع ريال مدريد

18 حجم الخط

كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو أن نادي ريال مدريد، برئاسة فلورنتينو بيريز، يرغب بشدة في الإبقاء على النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، علمًا أن عقده الحالي ينتهي في صيف 2027.

وبحسب رومانو، فإن عرض التجديد موجود منذ فترة، كما أن الجانب المالي مطروح بوضوح على الطاولة، في إشارة إلى جدية إدارة النادي في تأمين استمرار أحد أهم ركائز المشروع الرياضي.

وأوضح المصدر أن فينيسيوس أبدى انفتاحًا واضحًا على التفاوض بشأن تجديد عقده بعد رحيل تشابي ألونسو، حيث تغيّر موقفه في الفترة الأخيرة وأصبح أكثر ميلًا للاستمرار مع ريال مدريد.

وأشار رومانو إلى أن اللاعب لم يكن مرتاحًا لوضعه مع تشابي ألونسو، حيث شهدت العلاقة بين الطرفين توترًا في بعض الفترات، ورغم تحسن العلاقة بينهما، إلا أن العلاقة لم تصل يومًا إلى المثالية.

وأتم المصدر أن مفاوضات تجديد عقد فينيسيوس كانت متوقفة مؤخرًا بسبب عدم رضاه عن علاقته بالمدرب السابق، لكن مع رحيل تشابي ألونسو، يأمل ريال مدريد أن يسهم ذلك في تسهيل قرار اللاعب بتجديد عقده.

فيما أعلن ألفارو أربيلو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة ليفانتي، ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز للموسم الجاري 2025-2026.

وشهدت قائمة ريال مدريد عودة النجم الفرنسي كيليان مبابي، في دفعة قوية لهجوم الفريق، خاصة في ظل سعي الجهاز الفني لاستعادة الانتصارات والتمسك بالمنافسة على لقب الدوري.

قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفانتي

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفانتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – فران جونزاليس – سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: داني كارفاخال – ديفيد ألابا – راؤول أسينسيو – ألفارو كاريراس – فران جارسيا – دين هويسين – دييجو خيمينيز.

خط الوسط: جود بيلينجهام – إدواردو كامافينجا – فيدي فالفيردي – أوريلين تشواميني – أردا جولر – داني سيبايوس – سيستيرو – بالاسيوس – ليفا.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – جونزالو – فرانكو ماستانتوونو.

