السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

في موسم الشتاء، الصحة تحذر من التهاب الشعب الهوائية

التهاب الشعب الهوائية،
التهاب الشعب الهوائية، فيتو
18 حجم الخط

حذرت وزارة الصحة من الإصابة بمرض التهاب الشعب الهوائية وهو من أكثر أمراض الجهاز التنفسي شيوعًا، خاصة في موسم الشتاء حيث يصيب كثيرًا من الأشخاص سنويًّا بمعدلات متفاوتة. 

وأكدت وزارة الصحة أنه يحدث المرض نتيجة تهيج والتهاب بطانة الشعب الهوائية، وهي الممرات التي تنقل الهواء إلى الرئتين، ما يؤدي إلى السعال وصعوبة التنفس.
 

أسباب الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية 

أكدت وزارة الصحة أن التهاب الشعب الهوائية قد يكون حادًّا أو مزمنًا، ولكل منهما أسباب مختلفة، أبرزها:


١- العدوى الفيروسية: وهي السبب الأكثر شيوعًا، مثل فيروسات نزلات البرد والإنفلونزا.

٢- التدخين: السبب الرئيسي للالتهاب المزمن، حيث يؤدي إلى تلف دائم في الشعب الهوائية.

٣- التعرض للملوثات: مثل عوادم السيارات، الأدخنة الصناعية، الغبار والمواد الكيميائية.

٤- ضعف المناعة: خاصة لدى كبار السن والأطفال.

٥- العدوى البكتيرية: أقل شيوعًا لكنها قد تتطلب علاج خاص


أعراض التهاب الشعب الهوائية 

كشفت وزارة الصحة عن أهم أعراض التهاب الشعب الهوائية حيث تختلف حدة الأعراض حسب نوع الالتهاب، لكنها تشمل:
١- سعال مستمر مصحوب بمخاط.
٢- ضيق في التنفس.
٣- إرهاق عام.
٤- آلام في الصدر.
٥- ارتفاع بسيط في درجة الحرارة.
٦- صفير أثناء التنفس.
 

وأشارت وزارة الصحة إلى أن طرق العلاج لمرض التهاب الشعب الهوائية تعتمد على سبب الإصابة ونوع الالتهاب، وتشمل طرق  العلاج:


أولا: العلاج الدوائي

موسعات الشعب الهوائية لتسهيل التنفس
مذيبات البلغم
خافضات الحرارة والمسكنات

المضادات الحيوية (فقط في حالات العدوى البكتيرية)

الكورتيزون في بعض الحالات المزمنة أو الشديدة
 

ثانيًا: العلاج المنزلي والداعم

الإكثار من شرب السوائل
الراحة التامة
استخدام جهاز ترطيب الهواء
الامتناع عن التدخين تمامًا
تجنب الروائح القوية والملوثات
 

وتشمل طرق الوقاية من التهاب الشعب الهوائية: 
الإقلاع عن التدخين
غسل اليدين بانتظام
ارتداء الكمامات 
الحصول على لقاحات الإنفلونزا
تقوية المناعة بنظام غذائي صحي

الصحة: فحص 9 ملايين طالب ضمن الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم

الصحة تعلن رسميا تشغيل مركز فاكسيرا للأبحاث الإكلينيكية


أكدت وزارة الصحة ضرورة استشارة الطبيب في حال استمرار السعال لأكثر من أسبوعين، أو ظهور أعراض شديدة مثل ضيق التنفس أو ارتفاع الحرارة المستمر، لتجنب تطور الحالة إلى التهاب رئوي أو مضاعفات خطيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحالات المزمنة الجهاز التنفسي التهاب الشعب الهوائية الإمتناع عن التدخين ارتفاع الحرارة العلاج المنزلي العدوى الفيروسية العدوى البكتيرية المضادات الحيوية امراض الجهاز التنفسي المواد الكيميائية تقوية المناعة جهاز ترطيب الهواء جهاز التنفس ضيق في التنفس موسعات الشعب الهوائية نزلات البرد والأنفلونزا نزلات البرد وزارة الصحة

مواد متعلقة

الأطباء توضح مهام صندوق التأمين ضد أخطاء المهنة وقيمة الاشتراك السنوي

الصحة: فحص 9 ملايين طالب ضمن الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم

الصحة تعلن رسميا تشغيل مركز فاكسيرا للأبحاث الإكلينيكية

إجراء 5 جراحات زراعة قرنية ضمن التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية

الصحة: قرار صرف اللبن المدعم للتوائم المتعددة مطبق منذ 2024 وليس جديدا

الصحة: تعاون دولي لتطوير منظومة زراعة الأعضاء وفق أفضل المعايير

آثارها الجانبية خطرة، هيئة الدواء تحذر من الأعشاب الطبيعية

انقلاب في الهرم الغذائي.. أمريكا تعلن قواعد جديدة للأكل وتفتح باب الجدل عالميًا.. تصدر الدهون الحيوانية والألبان كاملة الدسم.. وتراجع النشويات وإلغاء الأطعمة المصنعة
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت

مستشفى مصر للطيران 2025، افتتاح وحدة زراعة النخاع لتقليل قوائم انتظار المرضى

يصل إلى 38 جنيها، ارتفاع أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

شديد البرودة وشبورة كثيفة، حالة الطقس اليوم السبت

لها معلومات جنائية، الأمن يكشف تفاصيل فيديو سرقة سيدة لـ"غسيل" الجيران في المطرية

اليوم، انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين

مواقيت الصلاة اليوم السبت 17 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

رد فعل الأهلي بعد إعلان المحكمة الدولية موعد حسم قضية لقب الدوري

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة

تعرف على قائمة مصاريف التحويل في بنك القاهرة

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على مزايا الحساب الجاري في بنك مصر

المزيد

انفوجراف

أعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 17 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 17 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

معنى «مالا لبدا»، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 6 بسورة البلد

المزيد
الجريدة الرسمية