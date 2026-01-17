في موسم الشتاء، الصحة تحذر من التهاب الشعب الهوائية

18 حجم الخط

حذرت وزارة الصحة من الإصابة بمرض التهاب الشعب الهوائية وهو من أكثر أمراض الجهاز التنفسي شيوعًا، خاصة في موسم الشتاء حيث يصيب كثيرًا من الأشخاص سنويًّا بمعدلات متفاوتة.

وأكدت وزارة الصحة أنه يحدث المرض نتيجة تهيج والتهاب بطانة الشعب الهوائية، وهي الممرات التي تنقل الهواء إلى الرئتين، ما يؤدي إلى السعال وصعوبة التنفس.



أسباب الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية

أكدت وزارة الصحة أن التهاب الشعب الهوائية قد يكون حادًّا أو مزمنًا، ولكل منهما أسباب مختلفة، أبرزها:



١- العدوى الفيروسية: وهي السبب الأكثر شيوعًا، مثل فيروسات نزلات البرد والإنفلونزا.

٢- التدخين: السبب الرئيسي للالتهاب المزمن، حيث يؤدي إلى تلف دائم في الشعب الهوائية.

٣- التعرض للملوثات: مثل عوادم السيارات، الأدخنة الصناعية، الغبار والمواد الكيميائية.

٤- ضعف المناعة: خاصة لدى كبار السن والأطفال.

٥- العدوى البكتيرية: أقل شيوعًا لكنها قد تتطلب علاج خاص



أعراض التهاب الشعب الهوائية

كشفت وزارة الصحة عن أهم أعراض التهاب الشعب الهوائية حيث تختلف حدة الأعراض حسب نوع الالتهاب، لكنها تشمل:

١- سعال مستمر مصحوب بمخاط.

٢- ضيق في التنفس.

٣- إرهاق عام.

٤- آلام في الصدر.

٥- ارتفاع بسيط في درجة الحرارة.

٦- صفير أثناء التنفس.



وأشارت وزارة الصحة إلى أن طرق العلاج لمرض التهاب الشعب الهوائية تعتمد على سبب الإصابة ونوع الالتهاب، وتشمل طرق العلاج:



أولا: العلاج الدوائي

موسعات الشعب الهوائية لتسهيل التنفس

مذيبات البلغم

خافضات الحرارة والمسكنات

المضادات الحيوية (فقط في حالات العدوى البكتيرية)

الكورتيزون في بعض الحالات المزمنة أو الشديدة



ثانيًا: العلاج المنزلي والداعم

الإكثار من شرب السوائل

الراحة التامة

استخدام جهاز ترطيب الهواء

الامتناع عن التدخين تمامًا

تجنب الروائح القوية والملوثات



وتشمل طرق الوقاية من التهاب الشعب الهوائية:

الإقلاع عن التدخين

غسل اليدين بانتظام

ارتداء الكمامات

الحصول على لقاحات الإنفلونزا

تقوية المناعة بنظام غذائي صحي



أكدت وزارة الصحة ضرورة استشارة الطبيب في حال استمرار السعال لأكثر من أسبوعين، أو ظهور أعراض شديدة مثل ضيق التنفس أو ارتفاع الحرارة المستمر، لتجنب تطور الحالة إلى التهاب رئوي أو مضاعفات خطيرة.

