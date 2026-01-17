ليفربول يتعثر على ملعبه أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

انتهت مباراة ليفربول وبيرنلي بالتعادل 1-1 ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل ليفربول الهدف الأول عن طريق فلوريان فيرتز بالدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 64 سجل بيرنلي التعادل عن طريق ماركوس إدوارد.

وكان فريق ليفربول اكتفى بالتعادل في آخر 3 مباريات من بطولة الدوري الإنجليزي، أمام ليدز يونايتد، فولهام وآرسنال.

ويحتل نادي ليفربول المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، بينما يحتل بيرنلي المركز التاسع عشر برصيد 14 نقطة.

وانطلقت اليوم السبت مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة الديربي بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

مواعيد مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي

السبت 17 يناير 2026

مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي - 2:30 مساءً - ملعب أولد ترافورد

ليفربول ضد بيرنلي - 5 مساءً - ملعب آنفيلد

تشيلسي ضد بيرنتفورد - 5 مساءً - ملعب ستامفورد بريدج

توتنهام ضد وست هام يونايتد - 5 مساءً - استاد توتنهام هوتسبير

سندرلاند ضد كريستال بالاس - 5 مساءً - ملعب النور

ليدز يونايتد ضد فولهام - 5 مساءً - ملعب إيلاند رود

نوتينجهام فورست ضد آرسنال - 7:30 مساءً - ملعب سيتي جراوند

الأحد 18 يناير 2026

وولفرهامبتون ضد نيوكاسل - 4 مساءً - ملعب مولينيو

أستون فيلا ضد إيفرتون- 6:30 مساءً - ملعب فيلا بارك

الإثنين 19 يناير 2026

برايتون ضد بورنموث - 10 مساءً- ملعب فالمر.

