بقيادة هالاند، التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد ومان سيتي بالدوري الإنجليزي

ديربي مانشستر، أعلن الجهازان الفنيان التشكيل الرسمي لمباراة مان يونايتد ومان سيتي، والتي تقام بعد قليل في قمة منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر يونايتد 

تشكيل مانشستر يونايتد 

ويأمل مانشستر سيتي العودة إلى سكة الانتصارات بعدما تعادل في آخر 3 مباريات في الدوري الإنجليزي مع كل من سندرلاند، تشيلسي وبرايتون. 

فيما تعد تلك المباراة هي الأولى للمدرب مايكل كلاريك مع مانشستر يونايتد بعد تعيينه بشكل مؤقت في منصبه خلفًا لـ روبن أموريم.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد 

تنطلق مباراة مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 3:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

تُذاع مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.

ويحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز الثاني برصيد 43 نقطة، في حين أن مانشستر يونايتد لديه 32 نقطة ويحتل المركز السابع.

وتنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز  بمواجهة الديربي بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

مواعيد مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي 

السبت 17 يناير 2026

مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي - 2:30 مساءً -  ملعب أولد ترافورد
ليفربول ضد بيرنلي - 5 مساءً - ملعب آنفيلد
تشيلسي ضد بيرنتفورد - 5 مساءً - ملعب ستامفورد بريدج
توتنهام ضد وست هام يونايتد - 5 مساءً - استاد توتنهام هوتسبير
سندرلاند ضد كريستال بالاس - 5 مساءً -  ملعب النور
ليدز يونايتد ضد فولهام - 5 مساءً - ملعب إيلاند رود
نوتينجهام فورست ضد آرسنال - 7:30 مساءً - ملعب سيتي جراوند

الأحد 18 يناير 2026

وولفرهامبتون ضد نيوكاسل - 4 مساءً - ملعب مولينيو
أستون فيلا ضد إيفرتون- 6:30 مساءً - ملعب فيلا بارك

الإثنين 19 يناير 2026

برايتون ضد بورنموث - 10 مساءً- ملعب فالمر

الجريدة الرسمية