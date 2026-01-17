غرفة عمليات الشهادة الإعدادية بالمنوفية: وفاة عامل وضبط طالب يؤدي الامتحان مكان آخر

18 حجم الخط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، اليوم السبت الموافق 17 يناير 2026، وذلك وفق تقرير غرفة العمليات المركزية لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة دور يناير 2026.

وأوضح التقرير أنه تم وصول أوراق أسئلة الامتحانات لجميع اللجان في المواعيد المحددة دون وجود أي تأخير، حيث أكد موجها عموم اللغة العربية والكمبيوتر أن مستوى الامتحان جاء في متناول الطالب المتوسط.

ضبط الطالب المتسبب فى تداول امتحان العربى

ورصدت غرفة العمليات عدة وقائع، من بينها ورود إخطار من إدارة شبين الكوم التعليمية بضبط تليفون محمول وتصوير الامتحان بلجنة مدرسة عبد الفتاح فرج الإعدادية، وتم تحرير محضر إثبات حالة والتحفظ على التليفون واتخاذ الإجراءات القانونية.

وفاة عامل بمدرسة فى الشهداء

كما ورد إخطار من إدارة الشهداء التعليمية بوفاة عامل بمدرسة الإعدادية بنات بالشهداء رقم (313)، حيث أصيب بأزمة قلبية وتم نقله إلى مستشفى الشهداء وتوفي بغرفة العناية المركزة.

ضبط طالب يؤدي الامتحان مكان آخر

وفي واقعة أخرى، تلقت غرفة العمليات بتعليم المنوفية إخطارًا من إدارة بركة السبع التعليمية بضبط طالب يؤدي الامتحان مكان طالب آخر أثناء الفترة الصباحية، حيث تم مطابقة الأرقام الجلوس والصورة الشخصية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد كتابة بيانات الطالب.

كما ورد إخطار من إدارة أشمون التعليمية بضبط تليفون محمول مع طالب بلجنة مدرسة الحسين بن علي الابتدائية رقم (58)، وتم عمل محضر إثبات حالة والتحفظ على الهاتف واتخاذ الإجراءات القانونية، إلى جانب ضبط عدد 6 أجهزة محمول مع الطلاب بلجنة مدرسة الشهيد مصطفى إبراهيم السيد الصفي الإعدادية القديمة بنين سابقًا، التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية.

وبشأن إحصائيات الحضور والغياب، أوضح التقرير أنه في امتحان اللغة العربية (إعدادية عامة) بلغ عدد المقيدين 90384 طالبًا، حضر منهم 89779 طالبًا، وتغيب 605 طلاب، فيما بلغ عدد المقيدين بامتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا الاتصالات (إعدادية عامة) 90359 طالبًا، حضر منهم 89627 طالبًا، وتغيب 732 طالبًا.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية استمرار المتابعة الدقيقة لسير الامتحانات من خلال غرف العمليات، والتعامل الفوري مع أي مخالفات أو طوارئ، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

