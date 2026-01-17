الداخلية تنفي إجبار مواطن على التصالح بعد حادث تصادم بالخصوص

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء إجبار مواطن على التصالح بعد حادث تصادم بمنطقة الخصوص بمحافظة القليوبية.

وأوضحت الوزارة أنه بالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي يقودها شقيق الشاكي وسيارة نقل أعلى الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة الخصوص، حيث تم إخطار شرطة النجدة، واصطحاب الطرفين إلى القسم، وتم التصالح بينهما بشكل ودي.

وبسؤال الشاكي، نفى قيام رجال الشرطة باحتجاز شقيقه أو تهديده لإجباره على التنازل عن المحضر، وأقر بأن ما نشره جاء نتيجة ظن خاطئ منه باعتقاد إجبار شقيقه على التصالح، مؤكدًا تنازله عن شكواه.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشاكي بسبب ادعائه الكاذب.

