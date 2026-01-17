السبت 17 يناير 2026
رئيس التحرير
عصام كامل

الداخلية تبدأ المرحلة الـ28 من «كلنا واحد»، تخفيضات تصل إلى 40% احتفالًا بعيد الشرطة واستعدادًا لرمضان

مبادرة كلنا واحد
بدأت وزارة الداخلية تنفيذ المرحلة الـ28 من مبادرة «كلنا واحد»، تحت رعاية رئيس الجمهورية، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الشرطة الـ74 وقرب حلول شهر رمضان، في إطار التخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

تخفيضات كبيرة على السلع الأساسية

وتهدف المبادرة إلى إتاحة السلع الغذائية وغير الغذائية ومستلزمات الأسرة المصرية بجودة عالية وبنسب تخفيض تصل إلى 40%، اعتبارًا من 15 يناير 2026 وحتى نهاية فبراير، من خلال منافذ منتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع قطاعات الوزارة ومديريات الأمن.


انتشار غير مسبوق للمنافذ

وشهدت هذه المرحلة توسعًا كبيرًا في عدد الجهات المشاركة، بعد التنسيق مع كبار الكيانات الصناعية والتجارية والسلاسل الكبرى والمطاعم ومحال الحلويات وموردي مستلزمات رمضان، ليصل إجمالي المنافذ إلى 4697 منفذًا، تشمل 3125 فرعًا للسلاسل التجارية، 172 شادرًا رئيسيًا وفرعيًا، 107 قوافل متحركة، 877 فرع مطاعم، 416 فرع حلويات، موزعة على مستوى الجمهورية.


منافذ «أمان» مستمرة في الخدمة

 كما تواصل الوزارة طرح السلع المخفضة عبر 1300 منفذ ثابت ومتحرك، إلى جانب قوافل السيارات التابعة لمنظومة «أمان»، المنتشرة في الميادين والشوارع الرئيسية لتسهيل وصول السلع للمواطنين.

دعم مباشر للمواطنين

 وتأتي المبادرة ضمن جهود وزارة الداخلية المستمرة لدعم الاستقرار المجتمعي وتخفيف الأعباء المعيشية، انطلاقًا من دورها الإنساني ومسئوليتها الاجتماعية في تقديم خدمات تمس احتياجات المواطنين اليومية.

