الذين أعجبت بهم.. والذين أشفقت عليهم في 2025؟!

في العام المنقضي 2025، نجوم وصناع للفن، منهم من تألقوا وحالفهم الحظ بما قدموا من أعمال وإسهامات ناجحة وهم الأقلية ومنهم من أخفق وجانبهم التوفيق في اختياراتهم وقراراتهم الفنية والإنسانية وهم الأكثرية، ولا ضرر في ذلك..

فأهل الفن والمشاهير بصفة عامة كباقي المجالات عرضة للنجاح أو عدم التوفيق في كل وقت وزمان لعوامل وظروف مختلفة، والأهم أن نقف على أسباب الإخفاق ونتعلم منها ونحاول تلافيها في المرات القادمة، كما نحلل أيضًا عوامل النجاح والتميز من أجل تحقيق المزيد مستقبلًا.



وفي السطور التالية سأكشف من وجهة نظري عن النجوم وصناع الفن الذين نالوا إعجابي في عام 2025 والآخرين الذين لم يوفقوا من وجهة نظري وشعرت بالإشفاق عليهم.



أعجبت بهم

قائمة المجيدين والمتميزين من أهل الفن ليست بكبيرة عكس القائمة الأخرى من الذين لم يقدموا أفضل ما لديهم في العام المنقضي، أرى في مقدمة القائمة الأولى ريهام عبد الغفور، الفنانة ذات الإحساس العالي والنضج الكبير في كل دور تجسده، لاسيما أدوارها المتنوعة في 2025.

بأعمال مهمة مثل مسلسلي ظلم المصطبة وكتالوج وأخيرًا فيلم خريطة رأس السنة الذي قدمت فيه أصعب أدوارها حتى الان.

محمد فراج الفنان الذي يستحق أن يوضع في مكانة بارزة بين نجوم الصف الأول كواحد من أهم النجوم ومن أكثرهم موهبة، عبر أعمال ناجحة في العام الماضي كمنتهي الصلاحية، كتالوج، وورد وشيكولاتة.

محمود حميدة أخر نجوم سلالة الفن الجميل الذي مازال يبدع أيما إبداع في مسلسل ولاد الشمس وأخيرا فيلم الملحد.

أشرف عبد الباقي الفنان المخضرم الذي أعتبره أذكى فناني جيله، استطاع بمهارة شديدة أن يطور من نفسه ومن أدواته ويغير من جلده بأدواره الأخيرة البعيدة عن الكوميديا كما في مسلسلي قلبي ومفتاحه، ولد بنت شايب، فيلم السادة الأفاضل.

صابرين الحدوتة الفنية الجميلة التي تحتاج لعدة مقالات لكي أوفيها حقها، فهي كعهدي بها متألقة دومًا منذ بدايتها الفنية وحتى الآن، عبر أدوارها في 2025 إقامة جبرية وفيلمي بنات الباشا والملحد.

محمد سعد الفنان صاحب القماشة الواسعة التي تتجاوز اللون الكوميدي لتصلح لكل الأدوار، والذي استعاد بريقه وتوهجه بقوة من خلال فيلمه الدشاش الذي حصد إيرادات مرتفعة أعادته إلى المنافسة مرة أخرى في شباك التذاكر.

قائمة المجيدين تضم أيضًا الثنائي طه دسوقي وعصام عمر بفيلمهما الظاهرة سيكو سيكو الذي حصد أعلى الإيرادات في 2025، والمرتبة الثانية كأكثر الأفلام إيرادا في التاريخ بعد فيلم ولاد رزق 3، والكوميديان الصاعد بسرعة الصاروخ مصطفى غريب..

والمخرجين إسلام خيري بمسلسله الرائع ظلم المصطبة، وكريم الشناوي بمسلسله الجريء جدا لام شمسية وفيلميه ضي والسادة الأفاضل.

والمؤلفين عبد الرحيم كمال في المسلسل المختلف قهوة المحطة، ومريم نعوم في مسلسل لام شمسية.

أشفقت عليهم

الحقيقة أشفقت على الكثيرين من نجوم الفن وصناعه في 2025 سواء لسوء اختياراتهم الفنية أو الإنسانية في حياتهم الخاصة.

منى زكي النجمة الموهوبة التي وصلت إلى مرحلة متقدمة من النضج الفني، أرى أن ذكاءها خانها في قبول تجسيد شخصية كوكب الشرق أم كلثوم في فيلم الست، لأسباب عديدة سنكشفها في مقال لاحق، ولعل الإيرادات الضعيفة والأراء النقدية وعلى السوشيال ميديا غير المشجعة لدليل على هذا، ونفس الكلام تقريبا يقال عن مخرج الفيلم مروان حامد ومؤلفه أحمد مراد. فملعبه الوحيد هو عالم الغيبيات فقط!

أحمد السقا لم يكن عام 2025 جيدا بالنسبة له على المستويين الفني والشخصي، فجاء انفصاله عن زوجته مها الصغير بعد زواج 26 عاما صدمة للجميع، وما صاحب ذلك من أحداث وتصريحات أثرت سلبا عليه مازال يعاني منها حتى الآن، كما أشفقت على مها لنفس السبب، وما تبع ذلك من موضوع اللوحات الفنية، وفنيًا لم يحقق فيلم السقا أحمد وأحمد مع أحمد فهمي الإيرادات المرتفعة المتوقعة! وكذلك لم يحظى مسلسله العتاولة 2 بردود أفعال إيجابية.

دنيا سمير غانم تلك الفنانة متعددة المواهب ولكنها لا تدرك حجم هذه المواهب، فلم تقدم في العام الفائت ما يتناسب مع مواهبها سواء مسلسلها الرمضاني عايشة الدور، أو فيلم روكي الغلابة رغم تحقيقه إيرادات 58 مليون جنيه.

محمد هنيدي مازال يواصل مسلسل الإخفاقات التي يدمنها منذ عدة سنوات في السينما، ثم في التليفزيون بمسلسل شهادة معاملة أطفال الذي عرض في رمضان وكان من أسوأ الأعمال.

مي عز الدين العزيزة على قلبي التي فقدت في 2025 والدتها الغالية وكل ما لها في الدنيا مها نصري، كما أشفقت عليها أيضًا من تجربة الزواج السريعة والمفاجئة من خبير التغذية أحمد تيمور، أتمنى أن تكون قد أحسنت الاختيار.

غادة عبد الرازق التي هي واحدة من أكثر الفنانات موهبة على الساحة، ولكن اختياراتها الفنية تظلمها أحيانًا، وهو ما ينطبق على مسلسلها الرمضاني الأخير شباب امرأة!



أخيرا في قائمة الذين أشفقت عليهم أيضًا في 2025 وهم كثيرون، طارق لطفي النجم القدير الذي كان هو ومسلسل العتاولة بعيدين عن التوفيق، المؤلف الموهوب محمد سليمان عبد المالك جاء مسلسلاه في رمضان شهادة معاملة أطفال وشباب امرأة أقل كثيرا من أعماله السابقة الناجحة مثل، راجعين يا هوى، إمبراطورية ميم.

المنتج أحمد السبكي الذي تعرض لخسائر كبيرة جراء منع عرض فيلمه الملحد لنحو عام ونصف، وحاول تعويض ذلك بعد التصريح بعرضه، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن! ففشل الفيلم فشلًا ذريعا في شباك التذاكر ورفع من بعض دور العرض لعدم تحقيق الحد الأدنى من الإيرادات ال Hold Over.

